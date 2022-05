Ma leteszi az esküt az új Orbán-kormány

Magunkat kell megvédeni

A jelenlegi magyar egyházpolitikai modell az első Orbán-kormány időszakában alakult ki, amit azóta alkalmazunk, és erre a jövőben is támaszkodni akarunk – mondta az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt Semjén Zsolt leendő nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyház-diplomáciáért felelős, tárca nélküli miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette, egy olyan évtizedben élünk, amikor a biztonsági kihívások állandó részei lesznek az életünknek. A leendő honvédelmi miniszter szerint fel kell építeni egy harcolni képes és harcolni tudó hadsereget, mert a NATO akkor fog minket megvédeni, ha képesek vagyunk magunkat is védeni.

Továbbra is a nemzeti érdekérvényesítésre kell alapozni a külpolitikai döntéshozatalt; azért is még mindig ez a helyes út, mert a választás eredménye egyértelműen megerősítette a kormány politikáját – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb kinevezése előtti meghallgatásán.

Varga Judit a parlament igazságügyi bizottsága előtti meghallgatásán elmondta, a rendkívüli helyzetek fokozatai változni fognak, mivel az eddigi hat szint helyett a jövőben három lesz: hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet. – Célom az, hogy megtartsam a közös eredményeket, és folytassuk a közös munkát – közölte Varga Judit, akit Orbán Viktor az újonnan megalakuló kormányában is az Igazságügyi Minisztérium vezetésére kért fel.

Borítókép: A kormányfő már korábban bemutatta leendő kabinetjének tagjait (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)