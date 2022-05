Zsíros állásokat osztogat a baloldali városvezetés Miskolcon

Néhány héttel ezelőtt, április 3-án, az országgyűlési választásokon, a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak, Miskolcon is teljesen egyértelmű eredmény született, mind a két választókörzetben a Fidesz–KDNP jelöltjei győztek

– bocsátotta előre péntek reggel sajtótájékoztatón a Fidesz városi alelnöke és önkormányzati képviselője. Bajusz Gábor kiemelte: a miskolciak döntése egyértelműen megmutatta azt is, hogy elégedetlenek a jelenlegi városvezetés teljesítményével, viselkedésével. – A választóknak elege lett abból a gyakorlatból, hogy a közpénzen dubajozó Veres Pál polgármester és balliberális szövetségesei saját magukkal, rokonaikkal és ismerőseikkel töltik fel a városi cégek különféle, olykor mondvacsinált álláshelyeit – fogalmazott a politikus.

Bajusz Gábor elmondta: az elmúlt napokban sajtóhírekből tudomásukra jutott egy érdekes hír, miszerint Erdei Sándor Zsolt féléves kitérő után újra a város egyik cégénél vállalt munkát.

– A Velünk a Város frakció önkormányzati képviselője az elmúlt, közel félévben a baloldal jelöltjeként kampányolt országgyűlési képviselői mandátumért, persze nem itt Miskolcon, hanem Abaújban és Zemplénben, mindezt úgy, hogy még a lakcímét is megváltoztatta, és Sátoraljaújhelyre költözött – emlékeztetett a Fidesz miskolci alelnöke. Hozzátette: ahogy főnöke, Márki-Zay Péter is tette a választási bukás után, Erdei Sándor Zsolt is visszatért a biztos megélhetést jelentő húsosfazékhoz. Szavai szerint nem sokkal a hazatérést követően, csodák csodájára, elnyerte a miskolci Városgazda Kft. egyik jól fizető koordinátori állását.

Hogy mit jelent ez pontosan? Azt jelenti, hogy újra »Rokker Zsoltti« lett a miskolci vadaspark szóvivője. De nemcsak ő vigasztalódhat ekképpen a választási fiaskó után, itt a helyi baloldal bukott kampányfőnöke is, az a Hanyecz Máté, aki éves szinten sok százezer forintot vesz fel a különböző bizottsági és felügyelőbizottsági helyek után

– mutatott rá Bajusz Gábor. Hozzáfűzte: ez az állásosztogató gyakorlat jellemzi a Veres Pál vezette dubajozó városvezetést, így irányítják Miskolcot, a pénzeket így osztják el! – Első a haverok, barátok állása, gyarapodása és csak ezt követi, ha követi egyáltalán, a város lakóit érintő problémák megoldása. Felszólítjuk Miskolc baloldali városvezetését, hogy a közpénzeket ne a saját maguk gyarapodására, pihenésére, szolgálatkész haverjaik kifizetésére költsék, hanem az általuk lezüllesztett miskolci tömegközlekedésre költsék! Újítsák fel a megállókat, tömjék be a kátyúkat, sűrítsék a járatokat – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Borítókép: Bajusz Gábor (Fotó: Fidesz, Miskolc)