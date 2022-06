Kövér László: A felelős nemzeti politika feladata a nyugdíjasok védelme

A felelős nemzeti politika feladata, hogy az ország gazdasági erejének függvényében a lehető legnagyobb védelmet és méltányosságot biztosítson minden nyugdíjas magyar ember számára – mondta Kövér László házelnök az Országos Nyugdíjas Parlament V. ülésén.

A világjárványra, az ukrajnai háborúra, valamint a világszinten növekvő bizonytalanságra utalva az Országgyűlés elnöke a Parlament főrendiházi termében úgy fogalmazott: ki kell mondani, hogy „az európai gazdaság és társadalom és benne természetesen Magyarország is olyan kihívások, változások és megpróbáltatások előtt áll, amelyekhez országunkban az általunk is megélt 1990-es rendszerváltoztatást kísérő gazdasági és társadalmi átalakulások voltak foghatók”. Emlékeztetett: a nyugdíjasok pontosan emlékeznek arra, milyen árat fizettek a rendszerváltoztatást kísérő gazdasági és társadalmi megrázkódtatásokért. Szerinte a nyugdíjasok élethelyzetének javítása nem pártpolitikai versengés, hanem nemzeti együttműködés tárgyát kell képezze.

Nem akarjuk, hogy az előttünk álló nehézségek árát ismét a nyugdíjasok fizessék meg – fogalmazott Kövér László, hozzátéve: egy felelős nyugdíj- és idősügyi politika első lépése, hogy jó gazdaságpolitikával biztosítsa a szükséges anyagi feltételeket, és meghallgassa, mire van szüksége a nyugdíjas polgároknak. Kiemelte: ez nemcsak politikai, hanem erkölcsi alapvetés is, hiszen a mai nyugdíjasok azok, „akik a hátukon vitték az országot évtizedeken keresztül”. Ezért itt, az ország házában a politika részéről minden magyar nyugdíjas embert mindenkor tisztelet és köszönet illet, pártpolitikai hovatartozástól és világnézeti szempontoktól függetlenül – hangsúlyozta. Mint mondta, ezt a köszönetet és megbecsülést hivatott kifejezni a nyugdíj is, nyugalmas évek biztosításával díjazni a tevékeny évtizedeket. A nemzet ereje fiataljaiban és időseiben együtt rejlik: a fiatalok álmodják és építik a jövőt, az idősek pedig tapasztalatukkal, tanácsaikkal emlékeztetnek a múltra, támaszt nyújtanak a helyes irány megtalálásában – fogalmazott a politikus.

Kövér László szerint az élet tisztelete a megszületendő gyermek védelme mellett éppen az idősek iránti megbecsülésben érhető tetten egy ország életében. A nemzeti politika eszmei sarokköve ezért az a meggyőződés, hogy „minden magyar felelős minden magyarért” – tette hozzá. Elmondta: a fiatal nemzedékek kötelessége, hogy gondoskodjanak szüleik már nem aktív generációjának ellátásáról és „azokról az utánunk következőkről”, a gyermekekről is, akik majd róluk fognak gondoskodni.

Napjainkban a nyugati világban sajnos létezik egy olyan törekvés, amely éket próbál verni a fiatalok és idősek közé, egymás ellen fordítva őket, miközben valójában mindkét nemzedéket kiselejtezik: a fiatalokat munkanélküliségben hagyják, le akarják őket beszélni a családalapításról, a gyermekvállalásról, az időseket pedig magányban hagyják – jelentette ki a házelnök, hozzátéve: ezzel szemben Magyarország családbarát országban hisz.

Emlékeztetett: 2010 óta olyan családtámogatási rendszert vezettek be, amely a megszületendő gyermeken keresztül a fiatal házaspárokon át az otthonteremtés, a családalapítás és gyermeknevelés mellett a nyugdíjasok támogatásáról egyaránt szól. Felidézte: 2010-ben az ország adósságcsapdában vergődött, ami egyként bénította meg az államháztartás és az önkormányzatok, a családok és a közösségek életét.

„Voltak, akik a régi módszerrel akartak élni, azaz pénzügyileg megkopasztani a lakosságot, amit megszorításoknak neveztek, és erre akartak rávenni bennünket is” – mondta, majd úgy folytatta: más utat választottak és úgy döntöttek, hogy „nem az ország képzeletbeli kenyerét szeljük egyre kisebb és kisebb szeletekre, hanem nagyobb kenyeret próbálunk sütni azért, hogy mindenkinek több jusson belőle”. Ez az elmúlt évtized eredményes magyar gazdaság- és társadalompolitikájának receptje – hangsúlyozta.

Magyarország kormánya a nyugdíjasoknak azt az ajánlatot tette, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét – fogalmazott Kövér László, megjegyezve, hogy ezen a téren is megtartották a szavukat: 2010-hez képest több mint 59 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, vásárlóértékük pedig 10 százalékkal nőtt.

Kitért arra is: a nyugdíjasok az elmúlt öt évben csaknem 900 milliárd forint extra kifizetést kaptak Erzsébet-utalvány, rezsiutalvány, nyugdíjprémium és 13. havi nyugdíj formájában; 2017-től kezdődően a kormány már nyugdíjprémiumot is tudott fizetni, 2021-ben a legmagasabb összegű, egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kaptak a nyugdíjasok; a kormány 2020 áprilisában döntött a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről; a gazdaság kiemelkedő teljesítményére tekintettel úgy döntöttek, már 2022 februárjában a teljes 13. havi nyugdíjat visszaadják.

„Kötelességünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy gondtalanabbá váljanak az idősebb generáció mindennapjai, miközben mindnyájunkban tudatosodjanak azok az értékek, amelyeket idősebb embertársaink hoznak az életünkbe” – hangoztatta a politikus.

Borítókép: Kövér László (Fotó: Havran Zoltán)