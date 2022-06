Németh Zsolt: A Kárpát-medencei országok biztonsága a mi biztonságunk is

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke Sepsiszentgyörgyön, az immár harminc éve rendszeresen megszervezett trianoni évfordulós rendezvény meghívott szónokaként mondta el a gondolatait a nemzeti összetartozás napján.

Németh Zsolt úgy vélte: a kárpátaljai magyarság sorsa is jelzi, hogy Magyarországnak kétszeresen is fontos a környező országok biztonsága. A közelségük miatt is és az ott élő magyarok miatt is.

Úgy vélte:

Magyarországnak és a szomszédainak támogatniuk kell egymást, hogy képesek legyenek megvédeni a térség biztonságát és szabadságát.

Ez az alapja Magyarország és Románia meglévő szövetségi státusának, amely Székelyföld biztonságát is óvja, és amelynek a legfontosabb eleme a NATO és az Európai Unió.