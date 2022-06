Pert indítottak a civilek a Ryanair ellen

A civil fogyasztóvédők szerint a bírságolásnak csak rövid távon van pozitív hatása, az ügyfélszolgálati kötelezettség törvényi előírása viszont valódi megoldás lenne a Ryanair által okozott fogyasztóvédelmi problémákra.

– A fogyasztók joggal várják el, hogy a korral haladva a fogyasztóvédelmi törvény 17/B. paragrafusa által most is előírt személyes ügyfélszolgálati kötelezettséget a közszolgáltató vállalkozások után most végre a nagy utasforgalmú légitársaságokra is kiterjesszék – teszik hozzá.