Lesz-e itthon járvány a majomhimlőből?

Bár mivel még nem sikerült bizonyítani, a majomhimlő még nem szerepel a szexuális úton terjedő betegségek között, de az infektológus szerint ez könnyen változhat. Mindenesetre szexuális kontaktussal könnyen átvihető egyik emberről a másikra. A szakértő szerint

nagyon kicsi az esélye, hogy Magyarországon járvánnyá fokozódik a majomhimlő.

Ezt arra alapozva is mondja, hogy a fekete himlő ellen már kifejlesztett védőoltás jó eséllyel véd a majomhimlő ellen is.

Fontos információ, hogy Rosamund Lewis, a WHO vezető majomhimlő-szakértő orvosa ezen a héten úgy nyilatkozott: az Afrikán kívüli majomhimlős esetek 99 százaléka férfiaknál fordul elő, ezen belül pedig 98 százalékban olyanoknál, akik más férfiakkal létesítettek szexuális kapcsolatot. Tedrosz Gebrejeszusz most óva intett bármely csoport megbélyegzésétől vagy hátrányos megkülönböztetésétől, és hangoztatta, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek az egészség mellett az emberi jogokat és méltóságot is védik – mondta a Mandinernek Szlávik János.

Borítókép: Majomhimlő. Illusztráció (Fotó: EPA/Idrees Mohammed)