Stratégiai jelentőségű beszéd várható a miniszterelnöktől

A kormányfői értékelés egyben iránytűként szolgálhat – csakúgy, mint a korábbi években – a választók számára is, hiszen most mindenkit egy kérdés érdekel: mikor lesz vége a háborúnak, mikor tér vissza az élet a megszokott kerékvágásba. Orbán Viktor felelős politikai vezetőként, Európa legstabilabb politikai rendszerében, ráadásul messze a legnagyobb társadalmi legitimációval a háta mögött fog Tusványoson fellépni, kiutat keresve a mostani, rendkívül ingatag és turbulens nemzetközi politikai helyzetből – fejtette ki Tóth Erik.



Az elemző szerint február 24-én új időszámítás kezdődött, a XXI. század válságokkal eddig is bőven terhelt időszaka most még kedvezőtlenebb helyzetet idézett elő: háborús infláció robbant ki és újfent gazdasági válság fenyegeti a világot, az energiaválságról nem is beszélve. Véleménye szerint Európa nem találja a békéhez vezető utat, az EU szankciós politikája nemcsak kudarcos, hanem kontraproduktív is: az oroszokat kevésbé vagy egyáltalán nem érinti, míg az EU gazdasági kilátásait komolyan lerontotta. Ebben a bizonytalan helyzetben a kormányfői intelmek minden bizonnyal nemcsak a legutóbbi, három évvel ezelőtti tusnádfürdői találkozó óta eltelt időszak eseményeit dolgozzák fel, hanem a jövő nagy kérdéseire koncentrálnak majd elsősorban.

Orbán Viktor rendszeresen osztja meg a kormányzással és a közérdeklődést övező stratégiai kérdésekkel kapcsolatos gondolatait – mutatott rá Tóth Erik. A tusványosi előadás hungarikum, az európai politikai vezetők elszoktak ugyanis attól, hogy a kampányidőszakokon túl érdemben megosszák a közvéleménnyel a célkitűzései­ket – hívta fel a figyelmet az elemző.