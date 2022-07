Kubatov Gábor Tusványoson ismertette, hogy mi lenne a megfelelő a Fradinak

A DAC tulajdonosa, Világi Oszkár pontosan tudja, milyen nehéz a Slovan ellen játszani, régóta küzd azért, hogy letaszítsa a pozsonyiakat a szlovák bajnokság trónjáról csapatával, és adott is tanácsot Kubatov Gábornak, hogyan kell megfordítani 1–2-ről a BL-selejtezős párharcot: – Több gólt kell szerezni... – A saját klubja kapcsán pedig elmondta, hogy addig nem adja fel, amíg a DAC nem lesz bajnok, mert bár ő nem tekinti csalódásnak a második vagy harmadik helyet sem, de az igazi az aranyérem lenne. Ugyanilyen fontosnak tartja a szép, stílusos játékot is, és bízik abban, hogy idén egy európai kupa csoportkörébe is bejut a csallóközi együttes.

Zsemberi János, a Topolya tulajdonosa egy erre vonatkozó kérdés kapcsán elismerte: tárgyalt a Mol Fehérvártól távozó magyar válogatott csatárral, a zentai illetőségű Nikolics Nemanjával, és lát esélyt arra, hogy szerződtessék.

A gazdasági lehetőségek nyilván rendkívül meghatározók a Kárpát-medencei klubok európai szereplésében. Milyen anyagi lehetőségei vannak a régió élcsapatainak a nyugati csapatokhoz képest? Nagy egyetértés volt abban, hogy a szinte nemzetközi multicégeknek megfelelő nagy nyugati klubokkal nehéz harcolni, de az országukon belüli klubokhoz képest Dunaszerdahelyen, Topolyán vagy Sepsiszentgyörgyön is meglehetősen jók a körülmények, a háttér, az infrastruktúra.

Számtalan hátrányt azonban így is el kell szenvedniük. A román Digi csatorna például a négy európai kupaszereplős román csapat közül csak a Sepsi meccsét nem közvetítette a héten, és Diószegi László azt is elmondta, a következő fordulóban vasárnap déli 12 órától kell játszaniuk, ráadásul aznap azon az egy bajnokin nem lesz VAR... – Mondtam is nekik, a székely ember vasárnap délben templomban van vagy a húslevesét eszi – közölte a Sepsi OSK főnöke.

Világi Oszkár kifejtette, hogy a viszonylag jó anyagi helyzet ellenére ebben a régióban a jó játékosokat nehéz megtartani, sokan csak ugródeszkának használják ezeket a csapatokat, és aztán továbblépnek, és erre fel kell készülni, hogy szinte évről évre át kell alakítani a keretet.

– Az európai élcsapatokkal nem lehet versenyezni – magyarázta Kubatov Gábor is. – Amikor tavalyelőtt bejutottunk a Bajnokok Ligájába, harminckétmillió euró volt a költségvetésünk, a Dinamo Kijevnek hetvenmillió, az övéké volt a második legkisebb... Előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy beszéljünk egy közép-európai liga létrehozásáról.

Közép-Európában lehet-e gazdasági alapon sikeres futballklubot csinálni? Erre a lényeges kérdésre Kelemen Árpád, a PricewaterhouseCoopers vezető menedzsere válaszában kifejtette: – A sportban négy lényeges bevételi forrás van: közvetítési jogok, szponzorok, meccsbelépők, játékosértékesítések. Nyilván nem a Premier League a példa, de meg kell nézni, Csehországban vagy Lengyelországban hogyan tudnak több szponzort, több nézőt bevonzani. Ennek ellenére a magyar futballnak soha nem volt ilyen jó a helyzete közgazdasági értelemben, de tanulni mindig lehet valamit.