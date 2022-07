Önfeladás helyett kulturális önazonosság

Arra a kérdésre, hogy milyen szerepet tölt be a kultúra a magyar és az európai emberek önazonosságában,

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár felidézte, hogy a magyar miniszterelnökről azt mondják Európában, hogy nem igaza van, hanem igaza lesz. Ezzel párhuzamba állította, hogy a közép-európai országok – köztük Magyarország is – azt képviselik, hogy a jövő Európája a nemzetállamok Európája kell hogy legyen, és ezért a patriotizmus és a kulturális önazonosság támogatása felértékelődik.

A kerekasztal-beszélgetés szereplői egybehangzóan vallják, hogy ezzel szemben a nemzetközi trendek más irányba mutatnak. Az Európai Unió a jelenlegi gazdasági és társadalmi kihívásokra nem megfelelő válaszokat ad, válságkezelése egyenesen dekadens, önsorsrontó, sőt néhol öngyilkos-irányultságú. A beszélgetőpartnerek egyetértettek abban, hogy az önfeladás helyett kulturális önazonosságukra büszke társadalmakra és színes, gazdag kulturális kínálatra van szükség. Ma az őshonos, keresztény európai kultúra kell hogy megmérkőzzön a bevándorlók által képviselt másfajta kultúrával.

Elhangzott, hogy a magyar kulturális iránykeresések során kudarcok is voltak a rendszerváltás óta eltelt években. Egyike ezeknek, hogy eddig még nem sikerült elég stabil kulturális önazonosságot építeni a magyar társadalomba.

A magyarság – beleértve ebbe a határokon túli magyarokat is – fenyegető helyzetben érezheti magát a közösségi média világában, a liberális főáramú média véleménydiktatorikus jelenléte miatt és az európai keresztény kultúra önfeladása miatt is.

Ezt követően a beszélgetőpartnerek azt elemezték, hogyan lehet mégis megtartani egy nemzet kulturális önazonosságát. Mindhárman egyetértettek abban, hogy be kell vetni a rendelkezésre álló innovatív kulturális eszközrendszert: élni kell a közösségi média és a digitalizáció adta lehetőségekkel, és képessé kell tenni a jelenlegi értékhordozókat, mint például az állami kulturális intézményrendszert, hogy a fiatalabb korosztályt is megszólíthassák. Mivel az elmúlt két év világjárványa a közösségek felgyorsuló széthullásához vezetett, a beszélgetőpartnerek megállapították, hogy ezért kiemelkedően fontos a közösségek megerősítése, és a közösségekben megélt kulturális élmények létrejöttét szükséges állami eszközökkel is támogatni.

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Csoóri Sándort idézte, aki 1988–89-ben, az erdélyi falurombolás őrült terve elleni tiltakozás idején úgy fogalmazott: „Magyarország elvesztette a háborút, Románia viszont elvesztette a békét”. Ehhez hozzátette: „Magyarországnak a XXI. században meg kell nyernie a békét.”