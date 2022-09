A diákolimpiák történetének eddigi legjobb magyar szereplése

Elmondta: 2022-ben a versenyeken minden eddiginél több, összesen 39 érmet szereztek a magyar diákok, akik egyéniben két arany-, tizenöt ezüst- és huszonkét bronzérmet nyertek. – Fiataljaink felkészültségét jól mutatja, hogy például a fizikai diákolimpia csaknem négyszáz fős mezőnyében öt magyar kapott helyet és mindegyikük éremmel tért haza – jelentette ki, hozzátéve, az állam támogatja a versenyzők utazását és a programokon való részvételét.

A fizikai diákolimpiát az eredeti tervek szerint idén Fehéroroszország szervezte volna, de a nemzetközi helyzetre való tekintettel Svájc vállalta át a verseny online formában való lebonyolítását. A magyar csapat tagjai egy arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szereztek. Az ötfős magyar csapatot – amely a feladatokat a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) balatonfüredi tudáscentrumában oldotta meg – Sarkadi Tamás (BME Fizikai Intézet) és Tasnádi Tamás (BME Matematikai Intézet) vezette.

Az első versenynapon a fizikai diákolimpiák történetében először a versenyzők nem valódi, hanem szimulált kísérleteket végeztek el és értékeltek ki, a második versenynapon pedig elméleti feladatokat kellett megoldaniuk.

A magyar csapat aranyérmét a tavalyihoz hasonlóan Kovács Balázs Csaba, a hatvani Bajza József Gimnázium végzős tanulója szerezte meg, aki szeptemberben kezdi meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakán. Balázs beszélt arról, hogy hetedikes kora óta nagyon érdekli a fizika minden ága, mert kikövetkeztethetők belőle a természet történései, és benne van a technológiák fejlesztésének lehetősége is. Elmondta, hogy a megméretésre napi három-négy órát készült, a legérdekesebbnek pedig a szimulációs méréseket és a mágneses elméleti feladatot tartotta a versenyen. Azt még nem tudja, hogy kutató vagy mérnök szeretne lenni, de azt sem tartja kizártnak, hogy egyetemen oktasson.

Az idei biológiai diákolimpiát az örményországi Jerevánban tartották, az utazó csapat vezetője Bán Sándor, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára volt, aki 2010-ben töltötte be először ezt a tisztet. A szaktanár azt mondta: az országos válogató utolsó fordulóját a gimnázium Termosz laboratóriumában tartották, ahová az ország minden részéről érkeztek diákok.

Ezután alakult ki a négyfős mezőny, akiknek a feladatokat most is a csapatvezetők fordították angolról magyarra – emelte ki. A résztvevők az első versenynapon négy gyakorlati feladatot oldottak meg, amik között voltak állat- és növénytani, bioinformatikai és biokémiai kérdések is, majd a második nap az elméleti rész következett – részletezte. Megerősítette: a diákolimpia lehetőséget ad a tehetséges gyerekeknek arra, hogy fejlesszék a tudásukat és a feladatmegoldó készségeiket, ami később az egyetemi felvételinél is hasznukra válhat.