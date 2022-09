A Partizánnak is jutott amerikai támogatás

Nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának, hanem a baloldali média egyik zászlóshajójának, a Gulyás Márton-féle Partizánnak is jutott amerikai támogatás – erről maga az érintett beszélt a Telexnek adott minapi videóinterjújában.

Gulyás elmondása szerint működésük anyagi hátterének több mint felét „a nagy donorok, a nagy pályázatok” biztosítják. Közölte: ezek külföldi alapok, az egyik egy svéd alapítvány, és „volt egy nagyobb pénz” a The National Endowment for Democracy nevű amerikai szervezettől, amely ezt az összeget „még a választások előtt biztosította a Partizán számára".

Mindeközben a Partizánt működtető nonprofit szervezet (Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány) az elmúlt hetekben két nagy presztízsű, meghívásos pályázaton is díjazásban részesült – olvasható a Partizán hivatalos Facebook-oldalán. Eszerint a „German Marshall Fund” meghívásos pályázatán 15 000 amerikai dollár, míg a „The Foundation for Democracy and Pluralism” meghívásos pályázatán 200 000 euró díjazásban részesültek. Mint írták: az előbbit eszközbeszerzésre, az utóbbit az új stúdió kialakítására, illetve a jelenleg is renoválás/lakhatóvá tétel alatt álló új produkciós/szerkesztőségi irodájuk felújítására fordítják.

Ismert: a baloldal közös, súlyos vereséget szenvedő miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter nemrég maga ismerte el, hogy júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit”.

Közölte azt is: a támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt”. Márki-Zay Péter eközben nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról. Bár ebből nem derül ki, hogy pontosan kiktől érkeztek a néhol elképesztő összegek, az biztos: nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő USA-dolláros „makroadomány” duzzasztotta az MMM számláját.

Mindez azért is aggályos, mert a magyar pártfinanszírozási törvény kifejezetten tiltja hazai politikai pártok támogatását külföldi forrásokból.



Borítókép: illusztráció (Forrás: Facebook)