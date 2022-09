Brüsszel nem ezt ígérte

– A fővárosban aratott sikerek után felmerül a kérdés: sikerülhet-e a jobboldalnak visszahódítania a 2024-es önkormányzati választáson Budapestet?

– Mindig azon dolgozunk, hogy az emberek bizalmát jó kormányzással kiérdemeljük. Ez természetesen igaz Budapestre is. Ne felejtsük el: az egyik legnagyobb szankciópárti politikus – ahogy azt az ál-Klicskóval készített interjúban is kijelentette – maga Karácsony Gergely. Sőt Budapest főpolgármestere még arra is buzdította az EU-t: helyezze nyomás alá a magyar kormányt annak érdekében, hogy elfogadja a szankciókat. A budapestieknek lesz lehetőségük elmondani két év múlva, mit gondolnak a főpolgármesteri politikáról.

– Karácsony Gergely főpolgármesteri mérlegéhez tartozik az is, hogy az elmúlt három évben sokat romlott a közlekedés helyzete a fővárosban.

– A brüsszeli baloldali buborékban is az a legnagyobb probléma, hogy nem hajlandók tudomást venni a valóságról. Nem valóságalapú, hanem ideológiavezérelt politikát folytatnak. Mintha Karácsony is ebben a betegségben szenvedne.

Amíg ő ál-Klicskókkal társalog a szankciók támogatásáról, méhlegelőket növeszt és kényszert érez arra, hogy országos politikai kampányokban vegyen részt, addig a budapestiek dugókban ülnek.

– A főpolgármester három év után eljutott oda, hogy megvalósítsa az egyik választási ígéretét, és rezsitámogatást vezetett be. Mi a véleménye erről az intézkedésről?

– Csak két évet késett vele, de jobb későn, mint soha. Viszont a főpolgármester azzal tudna a legtöbbet tenni az energiaválság megoldásáért, ha változtatna a politikáján, és főpolgármesterként minden befolyását latba vetve azon dolgozna, hogy a szankciós rendszer megváltozzon, mert az a budapestieken is segítene.