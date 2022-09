Kiszelly Zoltán: A labda Brüsszel térfelén pattog

A politológus szerint ugyanakkor látni kell azt is, hogy nemcsak nekünk, hanem a bizottságnak is szüksége van arra, hogy Magyarországgal és Lengyelországgal megegyezzen. Éppen ezért eddig – e két szuverenista ország megosztásának céljával – a lengyeleknek udvaroltak, most pedig hazánknak tesznek gesztusokat. Tisztában vannak ugyanis azzal, hogy ha nem sikerül megegyezésre jutni, a két ország nem fogja támogatni újabb közös hitelek felvételét, illetve a többi tagállamban is gyanút ébredhet, hogy melyik tagország lesz majd a következő pénzmegvonás áldozata