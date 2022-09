Még a hideg tél előtt rohamra készülnek az illegális bevándorlók

Tanyák, fegyverek, létrák

A szerb oldalon mindennapos, hogy a várakozó migránsok elfoglalnak tanyákat és lakásokat. A Vajdaságban, a határ mentén élők félnek és csoportokba szerveződnek, hogy megvédjék a családjukat és magukat az embercsempészektől, a migránsoktól, és az akár fegyveres összecsapássá is fajulhat. A határ mellett egyébként is élesedik a helyzet az embercsempészbandák között; amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, sorozatosak a bandák közötti fegyveres összecsapások, leszámolások.



A magyar hatóságok információi szerint a területfelosztás után az egyes bandák most a megszerzett területek védelmét szervezik meg. Az agresszívabb bűnözői csoportok a migránsokat is terrorizálják, pénzt vesznek el tőlük, verik, és azután dobják át őket magyar területre.

A bandák fegyvereket szereztek be, és nem riadnak vissza attól sem, hogy ezeket a fegyvereket nyíltan mutogassák a határt védő magyar katonáknak, rendőröknek. A szerb rendőrök tájékoztatása szerint a pisztolyok mellett gépkarabélyuk is van, de macheték, fejszék, kardok, csapágygolyós csúzlik, minden olyan eszköz megtalálható náluk, ami alkalmas arra, hogy valakiben kárt tegyen.

Annak hírére, hogy Magyarország megemeli a műszaki kerítést egy méterrel, megjelentek az 5,2 méteres alumíniumlétrák, amivel le tudják küzdeni a magasított kerítést is

– osztott meg egy újabb információt a főosztályvezető, aki úgy értesült, akkora a létrahiány a Vajdaságban, hogy Belgrádból hozatják taxikkal a hosszabb létrákat.

Mindenféle náció

Származási helyük alapján a migránsok között továbbra is a szírek vezetik a listát, akik a török hatóságok vélt keményebb fellépése miatti félelem ­miatt indulnak útnak, nem akarnak hazatérni a menekülttáborokból. Afgánok is egyre nagyobb arányban jönnek, és már Indiából is érkeznek növekvő számban illegális bevándorlók. Az ezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy megjelentek a migránsok között a törökországi kurdok, és ami aggasztó, a török embercsempészek.

Az embercsempész-szervezeteket marokkóiak, valamint afgánok, szírek uralják

– mondta Boross Zoltán, hozzátéve, hogy az említett szállítók azonban szinte a világ minden részéről jönnek a könnyű pénz reményében.