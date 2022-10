Afgánok lövöldözhettek a déli határon

– Nagy valószínűséggel afgán embercsempészek nyitottak tüzet egymásra a határ mentén, ugyanúgy, ahogy néhány hónappal ezelőtt is – nyilatkozta lapunknak Marsai Viktor azzal kapcsolatban, hogy múlt pénteken ismét lövöldöztek a migránsok a Makkhetes-erdőben Szabadka mellett.

Már harmadszor lövöldöztek az afgán migránsok a Makkhetes-erdőben Szabadka mellett (Fotó: Mirkó István)

A Migrációkutató Intézet igazgatójának ismertetése szerint a területellenőrzési vita miatt lobbanhatott lángra a konfliktus az embercsempészek között.

Felosztották a területeket

– Szervezett bűnözői csoportok professzionálisan felosztották egymás között a területeket, ez alapján szervezik a transzportokat a határhoz. Az embercsempész csoportok közötti súrlódásoknak pedig gyakran erőszak a vége.

Ha valahol egyszerűbbnek tűnik az átjutás a kerítés mentén, mindenki oda próbál menni, s óhatatlan, hogy ebből összetűzések származnak

– magyarázta Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Marsai Viktor a migránsok fegyvereivel kapcsolatban kifejtette, a Nyugat-Balkánon ma sem nehéz fegyverhez jutni, hiszen a háborúból rengeteg fegyver maradt hátra és kering a térségben. Hozzátette, a szervezett bűnözői csoportoknál eleve ott voltak, vannak a fegyverek, így ezeknek az előbukkanásában „semmi meglepő nincs”.

Afgán embercsempészek?

– Nagyon sokszor látjuk, hogy az illegális migránsok közül sokakat beszerveznek a helyi szervezett bűnözői csoportok. Jobban tudnak kommunikálni a migránsokkal mint a helyiek, ismerik a szokásaikat, a nyelvüket. Kvázi alvállalkozóként csatlakoznak a balkáni, vagy éppen magyar szervezett bűnözői csoportokhoz – válaszolt arra a kérdésünkre, hogy hogy kerülnek afgán embercsempészek a magyar-szerb határra. Marsai Viktor kifejtette,

sok esetben nem kifejezetten a másik fél megölése, megsebesítése a cél, hanem sokkal inkább a megfélemlítés.

Mint mondta, először a figyelmeztetés szokott megérkezni egy-egy rivális csoporthoz. A figyelmeztetés után már fizikailag bántalmazzák a bevándorlókat, vagy a rivális embercsempészeket. – Ezt követően kerülnek csak elő a fegyverek. Ez a végső eszköz. Nem azért, mert nem akarnak bántani senkit, hanem mert ezekből hír lesz, ezekből rendőrségi akció lesz. A csempészeknek ez nem érdeke – magyarázta.

Osztrák-szerb-magyar érdek

A Migrációkutató Intézet igazgatóját a mai szerb-osztrák-magyar csúcsról is kérdeztük, aki elmondta, nem a lövöldözések, hanem a számok növekedése miatt ültek össze a vezetők. – Ebben az évben majdnem megduplázódott az érkezők száma a tavalyi évhez képest Ausztriában.

Osztrák-szerb-magyar csúcstalálkozó volt ma Budapesten - központi téma a migráció volt (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A szerb elnök pedig kijelentette, nem szeretné, ha Szerbia parkolóház lenne a migránsok szempontjából. A magyar határ déli védelme a szerbeknek nem érdeke, mert náluk torlódnak fel az illegális bevándorlók. Emiatt a védelmi vonalat délebbre akarják tolni, Szerbia déli határát szeretnék megerősíteni. Ez a szerbeknek is érdekük – részletezte. Marsai Viktor elmondta, további problémákat vet fel, hogy több olyan ország is van, amelyek állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Szerbiába. Erre nem megoldás a déli határ megerősítése, erre is megoldást kell találni. Emellett közös járőrözésről, mélységi ellenőrzésekről is tárgyalhattak a csúcson az oktató szerint, amelyekből konkrét intézkedéseket is láthatunk szerinte a következő hónapok során.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)