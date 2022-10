Nincs igény ennyi baloldali pártra

Súlyosbodik a töredezettség a baloldalon, ami már eddig is történelminek számított, hiszen soha ennyi baloldali párt nem versenyzett még az ellenzéki szavazók bizalmáért

– fogalmazott lapunknak Nagy Ervin a szivárványkoalíció párjai közötti egyre nagyobb szakadék kapcsán. A XXI. Század Intézet elemzője szerint az is egyértelmű, hogy ennyi és ennyiféle baloldali tábort az ellenzéki szavazótábor nem tud és nem is akar eltartani.

– Vagyis van egy választói igény arra, hogy kevesebb ellenzéki, de legalábbis kevesebb baloldali párt legyen. Ezt az egyes baloldali pártok vezetői is érzékelik, ennek ellenére a töredezettség egyre erősebb, hisz az egykori hatpárti szivárványkoalíció romjain ma már – hogyha Jakab Péter mozgalmát és Márki-Zay Péter próbálkozását is számoljuk – nyolc politikai közösség működik. Emellett az MSZP-ből kilépett Ujhelyi István is beszélt már új mozgalmáról, nem is beszélve a Magyar Kétfarkú Kutya Pártról, amely továbbra is jelen van a politikai palettán, habár az öt százalékot nem éri el.