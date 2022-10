Unokázós csalómaffia hazai futárát kapták el Észak-Írországban

A Notti gúnynevű L. Attila unokázós csalásokra szakosodott szervezett bűnözői csoportjában dolgozott futárként a 31 éves K. Nóra, akit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) fejvadászainak segítségével találták meg az északír rendőrök.

A bűnöző nőt 2020 nyara óta kereste a rendőrség és a bíróság, miután otthonában levágta magáról az elektronikus nyomkövető eszközt, és ismeretlen helyre távozott. Mivel felmerült, hogy külföldre szökhetett, ezért a belföldi elfogatóparancson túl európai és nemzetközi körözést is kiadtak ellene.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a nőt 2019 februárjában érte tetten egy Britanniából szervezett unokázós csalásos ügy itthoni elkövetőjeként.

Az egyik maffiafőnök elfogása (Forrás: BRFK)

A Notti vezette bűnszervezet, amelynek többi tagját az angliai Mancehsterben fogták el tavaly áprilisban, időskorú személyektől csalt ki pénzt. A banda irányítói. Notti és H. Anasztázia az Egyesült Királyságból hívták fel a magyar sértetteket azzal, hogy különböző ürügyekkel nagyobb összegek átadására bírják rá őket, majd a sértettek címére már a Magyarországon tartózkodó bandatagok mentek ki.

Miután megkapták a pénzt, egyből továbbították is külföldön lévő társaiknak. Az itthoni elkövetők egyike volt futárként K. Nóra is, aki mindaddig együttműködött a hatóságokkal, míg a bűnügyi felügyelet alól ki nem vonta magát. A BRFK ekkor adott ki ellene elfogatóparancsot. De kereste a Fővárosi Törvényszék is, lopás bűntett miatt rá kiszabott hét év letöltendő szabadságvesztés miatt.

K. Nóra akkor került fel a legkeresettebb ötven magyar bűnöző oldalára, amikor a felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre. A keresésébe ekkor kapcsolódtak be az NNI célkörözési fejvadászai.

Miután a szálak – csakúgy, mint a korábbi unokázós csalók esetében is – az Egyesült Királyságba vezettek, a magyar nyomozók felvették a kapcsolatot az északír társhatósággal az ENFAST hálózaton keresztül.

Nemzetközi együttműködés vezetett sikerre (Forrás: NNI)

Az így átadott információk alapján aztán a National Crime Agency (NCA) azonosította K. Nóra észak-írországi tartózkodási helyét, és fogta el október 13-án reggel. Bár a rendőrök kiérkezésekor K. Nóra megpróbálta magát egy rokonának kiadni, és még egy hamis okmányt is átadott részükre, azonban az intézkedő egyenruhásokat nem sikerült megtévesztenie, így végül elismerte valós személyazonosságát. Miután elfogták, őrizetbe vették. Kiadatásáról a későbbiekben döntenek.

Unokázós maffia