Végkiárusítás az MSZP-ben

Az MSZP múlt heti tisztújító kongresszusát megelelőző elnökségi ülésén hagyták jóvá, hogy a párt eladja tizennégy ingatlanát, ezek közt van budapesti és számos vidéki pártiroda is – ismerte el a Hvg.hu-nak Tóth Bertalan leköszönő társelnök, aki utolsó intézkedéseként írta alá az erről szóló dokumentumokat. Hogy miért éppen ezt a tizennégy vagyonelemet akarják eladni, arról Tóth azt mondta a portálnak: ezekről most került le a jelzálog, így a tehermentes ingatlanok értékesíthetővé váltak, ráadásul rendelkezésre állt ezekről a hitelező bank által készített értékbecslés is, amely alapján kiadták egy ingatlanos ügyvédi irodának, hogy találjon rájuk vevőt.

A szocialisták a tizennégy ingatlan közül eddig egy erzsébetvárosi irodát tudtak eladni, méghozzá a 2021-es értékbecslésben szereplő, közel 75,4 milliós érték feletti áron – amivel kapcsolatban a portál cikke utal arra, hogy az messze áron alul kelhetett el.

„Pár hete kaptunk rá egy 80 milliós ajánlatot, majd jött rá egy 81 milliós is, és miután az első ajánlattevő nem emelt az összegen, a második érdeklődőé lett az irodahelyiség” – magyarázta Tóth Bertalan, hozzátéve: ahogy a májusi, a kijelölésről szóló döntést is jóváhagyta az elnökség, úgy a mostani, a konkrét eladásról szólót is megtárgyalta és jóváhagyta az elnökség és a párt felügyelőbizottsága is, vagyis a tranzakció „mindenben megfelelt a gazdálkodási és jogi szabályoknak”. Arra a kérdésre, miért nem készítettek a tavalyinál frissebb, új értékbecslést, a volt társelnök azt mondta, hogy „nem lett volna értelme, ez nem lakás, aminek jelentősen felment az ára, hanem egy üzleti vagy irodacélú helyiség, amelynek a piaca beállt, nem kapkodnak ez után; ennél is négy hónapig tartott, mire egyáltalán valaki ajánlatot tett rá.” Tóth megerősítette, hogy a tulajdoni lapon azért nem látszik még az eladás, mert csak nemrég írták alá az adásvételi szerződést, de nincs felhatalmazva arra, hogy a vevő cég vagy magánszemély kilétét felfedje. Mindössze annyit volt hajlandó elárulni, hogy „nem, nem Tóth Csaba vagy a cége a vevő”.

Ismert: az MSZP harminc év alatt eltékozolta elképesztő méretű vagyonát, amelyet a rendszerváltás hajnalán elődjétől, az MSZMP-től örökölt – máig vitatott körülmények között.

A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet szerint az MSZMP összvagyona 1988 végén akkori áron 10,279 milliárd forint volt, ebből az ingatlanok 7,6 milliárdot tettek ki. Ezek közül kiemelkedett a Központi Bizottság székháza, akkori pénzben 310 milliós értékkel, de 810 milliót ért az MSZMP 38 üdülője és vendégháza. Az állampárt kezelésében lévő 2641 ingatlan közül azonban már 1990 nyarára mind­össze 365 maradt az MSZP kezében.

A szocialisták vagyonvesztése 2015-ben gyorsult fel újra, amikor az akkori elnök Tóbiás József és Katona Tamás pártigazgató úgy döntött: a Jókai utcai székházon kívül országszerte 38 ingatlantól is megszabadulnak. Mivel az MSZP-nek ekkor már csak nagyjából 150 ingatlana volt, a döntés a párt ingatlanvagyonának a negyedét érintette. Az MSZP országos központja 2016 végén a párt egyik szűkös, erzsébetvárosi, földszinti irodájában rendezkedett be.

A méltatlan állapothoz vezető út nem mellesleg Gyurcsány Ferenc elnöksége idején kezdődött, aki megválasztása után nem is volt hajlandó beköltözni a Köztársaság téri régi székházba, mondván: az az 1956-os események miatt rossz emlékeket idéz. Bár Gyurcsány ekkor azt mondta, hogy a párt új székháza a VII. kerületi István utcában épül fel, az MSZP végül a Jókai utcai szakszervezeti központot vette meg.

A Köztársaság téri székházat az akkori sajtóhírek szerint 1,6 milliárd forintért adta el az MSZP és Puch László a Parkview Hotel Kft.-nek, amelyet egy ismeretlen ír cég tulajdonolt. A vételárból hivatalosan 950 millió forintot kaptak a szocialisták, 675 millió pedig Puch zsebét dagasztotta. Az új, Jókai utcai székházat az akkori hírek szerint 700 millió forintért vette meg az MSZP, de a párt nagyszabású, további százmilliós felújítást is végeztetett az épületen. A 2009-es beköltözésig tartó köztes időben a Gyurcsány-féle pártvezetés az akkori Moszkva térnél található üzletközpontban bérelt magának 1300 négyzetméternyi területet.

A szép idők azonban hamar véget értek, 2015-ben már a Jókai utcai székház eladása volt napirenden. Ekkorra vált egyértelművé, hogy a hajdanán elképesztő anyagi és vagyoni fölénnyel rendelkező MSZP durván eladósodott és hatalmas hiteleket nyög. Ezek közül a legnagyobb tétel éppen a Jókai utcai székházra felvett, svájci­frank-alapú, 800–1000 millió forintos hitel volt. Ehhez jött még az MFB-nél meglévő négyszázmilliós, kedvezményes pártingatlan-vásárlási céllal felvett kölcsön, valamint egy félmilliárdos folyószámlahitel az Ersténél. Az ötszázmilliós folyószámlahitel fedezeteként ráadásul az MSZP pártingatlanjai szolgáltak. Ekkor az MSZP vezetői hangoztatták: egyik ingatlanuktól sem akarnak megválni, bármilyen anyagi gondokkal is küzdenek. A Jókai utcai székházat végül 2016 februárjában sikerült eladni a Geoholdingnak és a Móra Könyvkiadónak. A vételárról üzleti titokra hivatkozva nem adtak tájékoztatást a felek, de a Népszabadság akkori információi szerint hozzávetőleg 800 millió forintot fizettek az MSZP-nek, azaz nagyjából annyit, amennyiért annak idején megszerezték és felújították az épületet.