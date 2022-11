A piaristák a hagyományt őrizve alkalmazkodnak a változó világhoz

– Érdekes helyzetet örököltem két évvel ezelőtt, amikor a piarista rend magyar tartományfőnöke lettem, hiszen mi négyéves ciklusokban gondolkodunk, és ennyi időre készülnek a terveink is. Így az volt a feladatom, hogy a megkezdett munkát folytassam, és segítsem a korábban meghozott közösségi döntések végrehajtását – jelentette ki lapunknak Szakál Ádám, aki 2020 szeptemberében lett a piaristák magyarországi rendtartományának vezetője. Elmondta, hogy nehéz időszak van mögöttük, hiszen ő a koronavírus-járvány idején került a tartományfőnöki székbe, 2022 februárjában pedig kirobbant az orosz–ukrán háború.

Ezek miatt is sok kihívás érte a magyar tartományt, a fenntartott intézményrendszert és a szerzetesközösségeket is, ezekre igyekeztek megfelelő válaszokat adni.

Zsódi Viktor gazdálkodásért felelős tartományi asszisztens, a mosonmagyaróvári Piarista Gimná­zium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója arra mutatott rá, hogy az egész rendtartomány bevonásával két éve kezdtek szervezetfejlesztésbe, a rendszert a kihívásokra válaszolva igyekeznek minél stabilabbá, átláthatóbbá tenni. Tapasztalt, civil gazdasági és pénzügyi szakértőket is felkértek erre a feladatra. Szakál Ádám szavai szerint ennek a munkának köszönhetően jól ketté tudják választani a mindennapos intézményfenntartási feladatokat és a hosszabb távú stratégiai kérdéseket, a szakértők segítségét inkább az előbbi területen veszik igénybe.

Fontos az innováció

Zsódi Viktor beszélt oktatási kérdésekről is, miközben kiemelte, hogy teljes mértékben szolidárisak világi tanáraik­kal, annál is inkább, mivel látják az általuk végzett színvonalas szakmai munkát. – Üdvözlünk minden olyan lépést, tárgyalást, ami a tanárok társadalmi megbecsültségét növelheti, mert erre szükség van – tette hozzá. Zsódi szerint az oktatás területe mindig változékony volt. Példaként említette, hogy éppen tartományi innovációs napokat tartanak, ahol több száz, piarista iskolákban dolgozó tanár a pedagó­giai gyakorlatait osztja meg egymással. Az egyik ilyen kísérlet, hogy a diákok tömbösítve tanulnak tantárgyakat, így jobban elmélyülnek egy-egy témában.

– Ezeket a próbálkozásokat fontosnak tartjuk, mert a piaristák mindig teret adtak a pedagógiai innovációnak. Erre azért is szükség van, mert a társadalom folyamatosan változik, és az új kihívásokkal küzdő diákság új válaszokat igényel. Például azt, hogy rendszeresen beszélgessünk a gyerekekkel

– fogalmazott Szakál Ádám. Úgy véli, minden téren támogatni kell a fiatalokat abban, hogy merjék vállalni a tanári pályát, hiszen ez a hivatás nagyon szép, de nem könnyű. A piaristák kiterjedt intézményhálózatot tartanak fent, így az energiaválság és az árak emelkedése kiemelten érinti a rend magyar tartományát.

Energiatakarékosság

– A fenntartó támogatja az intézményeit, számtalan módon segíti azokat. Megtanítjuk például a diákokat arra, hogy tudatosan, takarékosan használják az energiát. Ez közös feladat, mert ebben az új helyzetben az intézmény, a tanár, a diák és a szülő egyszerre tanul. A jó döntésekhez pedig folyamatos egyeztetésekre van szükség minden érintettel, hogy takarékoskodással minél tovább fenntartható legyen a jelenléti oktatás, mert a személyes inter­akciók rendkívül fontosak a gyermekek nevelésében – mondta Zsódi Viktor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az általa vezetett mosonmagyaróvári intézményben október 15. és november 15. között a gázhasználatot az egy évvel ezelőtti mennyiség negyedére tudták csökkenteni.

– Számíthatunk a szülők és az öregdiákok támogatására is – fűzte hozzá. Szakál Ádám tartományfőnök pedig elárulta, hogy váci iskolájukban a diákok energiacsoportot szerveztek, figyelik és mérséklik a fogyasztást, így takarékoskodnak.

A cél: Jézus Krisztus

A tartományfőnök szerint manapság nehéz a jövőt tervezni, de az értékekre figyelve kell megoldásokat találni. – A jövőképünket mindig változtatni, csiszolni kell, de a mai világunk arra taníthat meg minket, hogy kevésbé a megszokásainkhoz, sokkal inkább a mélyebb értékeinkhez kell ragaszkodnunk. Átfogóbban kell tekinteni a dolgokra, a pedagógiai megújulással az egész gondolkodásunkat kell átalakítani. Az oktatási rendszerben érdemes tágabb célokat megfogalmazni, helyben pedig engedni az innovatívabb megoldásokat. Jönnek majd ezután is válságok, de mindig tanulhatunk a múltunkból, hogy miként lehet az értékeinket az adott helyzetben továbbvinni – fogalmazott Szakál Ádám.

Zsódi Viktor úgy véli, a piarista iskoláknak gyógyító és inspiráló intézményeknek kell lennie.

– Fontos, hogy a diákjaink tudják a társadalom se­beit gyógyítani, és kovászként legyenek jelen az emberek között – tette hozzá. A piarista oktatási intézményekben is készülnek az adventre. – Nagyon szeretjük ezt az ünnepet, mert szakaszolható, így jól alkalmazható a pedagógiában. A várakozás lényege egy kisgyermek és egy középiskolás számára is átlátható, a kamaszok között pedig már gyűjtéseket is lehet szervezni. A fiatalok például jó cselekedeteket gyűjthetnek, egymásnak ötleteket adhatnak, hogy ki mit vállalhat a lelke épülésére. Az advent nagyon világosan Jézus Krisztushoz kapcsolható, mert karácsonykor ő jön el hozzánk, a vele való találkozás egész életünk célja – emelte ki a piarista tartományfőnök.