Semjén Zsolt: Ösztöndíjprogram indul a diaszpóra fiataljainak

– Speciális ösztöndíjprogram indul a diaszpóra fiataljai számára magyarországi felsőoktatási tanulmányaikat támogatandó – jelentette be Semjén Zsolt a Magyar Diaszpóra Tanács XI. ülésén csütörtökön Budapesten. Magyarország miniszterelnök-helyettese elmondta, a programot Csák János kulturális és innovációs miniszterrel együttműködve valósítják meg. A szerdai kormányülésen született döntés a Welcome Office (hazatérési iroda) létrehozásáról, amellyel azokat akarják segíteni, akik úgy döntenek, hogy véglegesen vagy átmenetileg hazatelepülnek Magyarországra.

„A magyar nemzet világnemzetté vállt”

– A diaszpórai magyarság eltűnése veszélyeztetné az egyetemes magyarság fennmaradását – jelentette ki Semjén Zsolt. Magyarország miniszterelnök-helyettese elmondta, a magyar állam célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon, ezért hozták létre évekkel ezelőtt a Magyar Diaszpóra Tanácsot is.

Magyarország miniszterelnök-helyettese úgy vélekedett: a magyar nemzet világnemzetté vállt. Fotó: Kurucz Árpád/ Magyar Nemzet

Hozzátette, a diaszpóra magyarságát hosszú évtizedeken át mellőzte Magyarország vezetése, hiszen a szocializmus idején ellenséges magatartásnak tekintették az emigrációt. Hozzátette: a rendszerváltozást követően is mellőzöttségben volt a diaszpóramagyarság kérdése, egészen addig, amíg a Magyar Állandó Értekezleten végül megjelenhettek intézményes formában is. Semjén Zsolt szerint a Magyar Diaszpóra Tanács intézményes szinten is kifejezi, hogy a magyar nemzet világnemzetté vállt.

A világ számos pontján teszünk, és tettünk nagy dolgokat. A befogadó országok hálásak lehetnek, hiszen a kiköltözött magyarok gazdagították az ottani közösségeket.

– Nekünk, Magyarországon élő magyaroknak tudnunk kell, hogy a magyar nemzetnek elszakíthatatlan része a diaszpórában élő magyarság – mondta. Semjén Zsolt bejelentette, a Magyar Diaszpóra Tanács regionális elnökeinek mandátumát kettőről négy évre meghosszabbítják, elsősorban a világjárvány, és a háború miatt. Emlékeztetett, az elmúlt 12 évben a kormány számos dolgot tett a diaszpórai magyarság megmaradásáért.

Csak a diaszpóraközösségek tudják megtölteni az intézményeket

A miniszterelnök-helyettes felidézte: az elmúlt időszakban a magyar kormány nagyon sok mindent tett a diaszpóramagyarság megerősítéséért; példaként többek közt a Kőrösi Csoma Sándor-programot, a hétvégi iskolák támogatását, a Rákóczi Szövetség szervezésében lezajlott tematikus táborokat vagy a diaszpórában rekedt hagyatékok hazahozatalát, megmentését említette. Semjén Zsolt kiemelte, azt mindenkinek látnia kell, hogy a magyar kormány pénzt, támogatást képes ugyan adni, de élettel csak a diaszpóraközösségek tudják megtölteni az intézményeket.

Szerinte a diaszpóramagyarság szervezetei nem végvárak, hanem olyan táborok, ahol erőt lehet gyűjteni.

Ugyanakkor azt is hozzátette: tisztában van azzal, hogy milyen támadások érhetik a nemzetéhez, a Szent István-i örökségéhez hű magyarságot, különösen azon nyugati országokban, ahol a sajtó erőteljesen állítja be szélsőséges diktatúrának Magyarországot.

