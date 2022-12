A DK politikusai nevetségesen tagadják az amerikai támogatást + videó

A közelmúltban nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az derült ki, hogy az Egyesült Államokból hárommilliárd forint érkezett az ellenzékhez, az Action for Democracy nevű szervezettől. Az Ezalényeg.hu nevű portál kiadójához, az Oraculum 2020 Kft.-hez például több mint egymilliárd forint került. Ennek a tulajdonosa egy bizonyos ifj. Páva Zoltán, aki korábban a Gyurcsány- és Bajnai-kormány tanácsadója volt. Főszerkesztője pedig Zentai András, aki a Gyurcsány- és Bajnai-féle Miniszterelnöki Hivatalban dolgozott. A portál rendszeresen közöl a fideszes politikusokat emberi méltóságukban és a női politikusokat pedig női mivoltukban gyalázó írásokat.

„Ha írnak érdekeset, akkor olvassuk” – így reagált Kálmán Olga, a DK szóvivője a Mediaworks azon kérdésére, hogy milyen kapcsolata van pártjának a portálhoz. Arra azonban már nem kívánt válaszolni, hogy mit gondol az itt fellelhető tartalmakról.

Mint fogalmazott:

Nem minőségellenőr vagyok.

Mint emlékezetes, a Bajnai Gordonhoz köthető adatkezelő cég, a DatAdat – ami szintén aktívan közreműködött az ellenzék kampányában – könyvelését egy Szegi nevű borsodi kistelepülésen találta meg a NAV. Egy ugyanide bejegyzett cégen keresztül kapnak pénzt Gyurcsány Ferenc pártjának EP-képviselői is. Ez a kft. Dobrev Klára honlapján is fellelhető, ráadásul mint kifizetőhely van megadva. Nemcsak a DatAdatnak és a DK-nak, de mint kiderült, az Ezalényeg.hu-nak is Szegiben lehet a könyvelése.