A Magyar falu programban adott támogatások a jövőt is szolgálják

A Fejér megyei Beloiannisz egyedi település Magyarországon, abban mindenképpen, hogy a községet mindössze alig hetven évvel ezelőtt alapították a polgárháború után Görögországot elhagyó menekültek. Az 1200 lelkes község ugyanakkor éppen olyan kihívásokkal néz szembe manapság, mint a többi hasonló méretű magyarországi kistelepülés, ahol egy bölcsőde, egy óvoda, egy iskola vagy egy játszótér nagy kincset jelent. S ebbe a sorba tartozik egy kisbolt is.

A kormány éppen ezért döntött úgy tavaly, hogy a Magyar falu programhoz kapcsolódva meghirdeti a falusi kisbolt pályázatot, 45 milliárd forintos kerettel. Ebben meglevő kisboltok felújítására, bővítésére és újak kialakítására, továbbá eszközbeszerzésre lehetett támogatást igényelni. A közelmúltban új pályázat indítását jelentették be a kétezer lélekszám alatti kistelepülések boltjainak támogatására, nyolcmilliárd forint keretösszeggel, az elnyert összeget bérköltségre, rezsiköltségre számolhatják el a vállalkozók.

A beloianniszi László József és családja 2006-ban kezdett el vállalkozni a településen, amikor a feleség munkahelye megszűnt. Akkor bérelték ki először a ma a kisboltnak otthont adó helyiségeket, és először kocsmát, majd diszkót üzemeltettek az ingatlanban. Menet közben, 2016-ban úgy döntöttek, hogy nyitnak egy aprócikkeket árusító kis üzletet is, bíztak abban, hogy lesz rá igény.

– Aztán, amikor két bolt is tönkrement a faluban, megkértek minket, hogy élelmiszert is árusítsunk az aprócikkek mellett. Így aztán, ahogy az üzlet bővült, úgy szorult vissza a kocsma, ami idővel meg is szűnt. Az üzlet ma is látható arculata és kínálata így hosszú évek alatt alakult ki

– mondja a vállalkozó, aki egyébként a falu képviselő-testületének is tagja.

Jól jött az állami segítség

Amikor László Józsefék tavaly értesültek a falusi kisboltoknak kiírt pályázatról, nagyon megörültek, mert az épületre ráfért a felújítás. A programban több mint hatmillió forintot nyertek, és ezt az összeget egészítették ki saját forrással. Ebből felújították a tetőt, kicserélték a nyílászárókat és a bejárati ajtót, új konvektorokat, illetve hűtő-fűtő klímákat szereltettek be az üzletbe. Továbbá vásároltak két új hűtőt, valamint kicserélték a polcrendszert. Ezzel nagy lépést tettek előre, a felújítás óta sokkal többen keresik fel az üzletet, ami most jobban kiszolgálja a vásárlói igényeket.

– Az idei munkaerő-megtartó pályázaton is sikeresen szerepeltünk, és nyertünk négyszázezer forint támogatást. A segítség jól jön, mert a megnövekedett energiaárak minket is érintenek, még akkor is, ha nem gázzal, hanem klímával fűtünk és modern, energiatakarékos lámpatestekkel világítunk – hangsúlyozza a vállalkozó.

Sok mindent elértek az elmúlt években, de vannak további terveik is, szívesen vásárolnának még további hűtőket, ahol a mirelit árut tárolnák, emellett sokat segítene nekik egy napelempark is. – Reméljük, hogy a jövőben tovább bővül majd a forgalmunk, és meg tudunk erősödni. Mindenben igyekszünk a vevők igényeinek megfelelni, ha valami nincs, és megoldható, akkor megpróbáljuk beszerezni. A boltban a feleségem, a fiam és az egyik barátja is azon dolgozik, hogy a lehető legjobban kiszolgáljuk a vásárlókat – jegyzi meg László József.

Kincset érő üzlet

A helyi lakosság előszeretettel látogatja a vegyeskereskedést, ahol, mint mondják, szinte minden számukra fontos árucikket megtalálnak. Ottjártunkkor, déltájban is egymásnak adják a kilincset a vásárlók. Nagyon szeret a falu központjában levő üzletben vásárolni Németh­né Márkus Bianka is, többek között azért, mert állítása szerint kifejezetten kedvesek vele a boltban. Így a húsárut kivéve mindent az üzletben szerez be.

– Sokat számít, hogy megújult az üzlet, mert sokkal jobb egy ilyen helyre jönnünk vásárolni. Ha egy dolgot lehetne még kérni, akkor jó lenne, ha idővel friss felvágottakat és szalámit is lehetne majd kapni a boltban, szívesebben vásárolnék ilyen árut, mint vákuum­csomagolt termékeket – mondja mosolyogva a fiatalasszony.

Györe-Barics Szabina is a polcok kínálatát fürkészi, ő korábban itt dolgozott, amikor az ingatlanban kocsma üzemelt, majd az induló üzletben is számítottak rá eladóként. – Azért is kedvelem ezt az üzletet, mert, noha Belo­iannisz egy kistelepülés, ebben a boltban nagyon széles a választék. A tulajdonosok az elejétől kezdve mindig figyelték a vásárlói igényeket, és ha valamire szükség volt, azt beszerezték. Mondhatnám azt is, hogy ez az üzlet a vásárlók kéréseire reagálva kínál olyan árucikkeket, amilyeneket most kapni – mutat rá a fiatal nő.

Hozzátette: az emberek helyben nagyon örülnek annak, hogy folyamatosan fejlődik és bővül a bolt, ahol rendre újdonságok jelennek meg. Szavai szerint ez helyben aranyat ér, mert egy boltra nagy szükség van egy faluban. – Itt lakom az utca túloldalán, ha bármikor szükségem van valamire, könnyedén át tudok jönni vásárolni. A terhesség miatt cukros lettem, és itt, az üzletben még diabetikus termékeket is be tudok szerezni. Jó, hogy nem kell messzebb, egy nagyvárosba menni ezért – hangsúlyozza Györe-Barics Szabina.

Hiánypótló szolgáltatás

– Hatalmas változások voltak az elmúlt években az üzletben, két dolog viszont állandó, a kedves, barátságos kiszolgálás és hogy mindig a figyelmünkbe ajánlják az újdonságokat – mondja nevetve egy másik fiatalasszony, Bíróné Birkstei­ner Alexandra, aki rendre a gyermekei­vel keresi fel az üzletet.

– Sokba kerül, ha a gyerekek is velem jönnek, ezekhez a polcokhoz, ahol édességek és játékok vannak, nem szabad odaengedni őket. Ezek a tiltott zónák – mutat körbe nevetve az üzletben. A nő fontosnak tartja kiemelni, hogy zöldséget csak itt kapni a faluban, az üzletbe hetente kétszer szállítanak friss árut. Azt viszont még szívesen venné, ha autóalkatrészeket is árusítanának a vegyeskereskedésben. – Nem viccelek, nagyon szeretem az autókat – bizonygatja az anyuka.

Egy másik vásárló azt emeli ki, hogy egy ilyen vegyesboltnak óriási jelentősége van egy kis faluban, főleg az idősek, a nyugdíjasok és a kismamák köré­ben. – S persze vannak, akik nem mobilak, és nem tudnak elmenni egy távolabbi bevásárlóközpontba. Mint ahogy nagy szolgálatot tesz ez a kis üzlet akkor is, ha valami, például egy főzés közben, gyorsan kell, mert akkor néhány perc alatt meg lehet ejteni a szükséges bevásárlást. Ráadásul lehet itt kapni görög termékeket is, sokan szeretjük ezt az ízvilágot, és ezt megkapjuk helyben – fejti ki Papalexis Ildikó, akit a többi vásárlóhoz hasonlóan folyamatosan ugratnak a boltban, amely élő közösségként úgy működik, mint egy nagy család.