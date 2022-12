Munka helyett háttéralkuk

A baloldal és a káderhiány

A megfelelő létszámú párttagság felépítését az is nehezíti, hogy a lakosság egy része kiábrándult a politikából, egyre kevésbé látják vonzónak a közéleti pályát, karriert.

– Ez azonban a baloldalnak jelent nagyobb kihívást, mivel a teljesen különböző ideológiai alapállású formációk egy szövetségbe tömörülése, szervezetlenségük, valamint a nyilvánosság számára is látható belső konfliktusaik sok lehetséges jelentkező kedvét szeghették. Ehhez hozzájárul az is, hogy a magyar baloldal vidéken nem rendelkezik komolyabb beágyazottsággal, és így kevésbé képesek egy már meglévő, személyes kapcsolatokra alapuló toborzórendszerre támaszkodni – fogalmazott az elemző.

A kisebb merítési lehetőség – folytatta – a párt felsőbb szintjein is érezteti hatását, és a káderhiány egyik eklatáns példája, hogy a DK árnyékkormányában az a Mustó Gábor lehetett belügyminiszter, akinek az életrajzában az alkalmasságát erősen megkérdőjelező hézagok találhatók.

Szűkebb körökben

A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon is csökkent a különböző pártok tagsága. A nagyobbik kormánypárt kérdésünkre küldött közlése szerint a Fidesznek jelenleg 29 770 tagja van. A többi parlamenti párt közül csak az LMP és a Mi Hazánk adott tájékoztatást, ám ők is csak a segítőiket és az aktivistáikat is magában foglaló számot közöltek. Ez a Toroczkai László-féle alakulat esetében mintegy tízezer, az LMP-nél pedig kétezer fő. A baloldali pártok közül minden bizonnyal a DK rendelkezik a legnagyobb tagsággal, amely a hivatalos közlésük szerint meghaladja a tízezer főt. A Jobbik sajtóosztálya semmilyen információt nem közölt a tagságra vonatkozó kérdésünkre, ám az a pártszakadás, az önmagukat tömegesen felszámoló alapszervezeteik, valamint a kiszorított és maguktól távozó prominensek széles köre miatt jócskán lecsökkenhetett az utóbbi években. Ez a folyamat abban is tükröződik, hogy a Jobbik elnökeit egyre kevesebb kongresszusi küldött választotta meg. Politológusi becslések szerint a korábban 15 ezer fő feletti tagság mára körülbelül a harmadára zsugorodhatott. Nagyjából ennyi tagja lehet jelenleg az MSZP-nek is, ám az esetükben még nagyobbat zuhant a létszám, amely az előző évtized elején még harmincezer fő körül mozgott. A Momentum esetében három-négy ezer főnyi taglétszám valószínűsíthető a lapunk által megkérdezett elemzők szerint. A sereghajtó Párbeszéd tagsága pedig még a nagyvonalú becslések szerint is legfeljebb néhány száz főt tesz ki.