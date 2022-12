Postát mentett a falusi kisbolt felújítása Egyeden

A család úgy tapasztalja, a vevők kifejezetten nagyra értékelik, hogy a bolt belsőleg otthonosabb, barátságosabb lett, és külsőleg is megújult. Szavaik szerint az emberek örömmel járnak be, és a mai napig megcsodálják a megújult üzletet, ahol minden fontosat meg tudnak vásárolni. Kaphatók a boltban többek között általános élelmiszerek, így tejtermékek, húskészítmények, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök, továbbá tisztító- és tisztálkodási szerek, ajándéktárgyak, de még állateledelek is. Sőt igény szerint ajándékcsomagot is készítenek.

– S a vásárlóink nagyon meg vannak elégedve azzal, hogy egy falusi kisbolthoz képest kifejezetten jó árakkal tudunk működni. Ezt annak köszönhetjük, hogy jók a beszállítóink, akik egy része környékbeli. Ha csak tehetjük, szívesen működünk együtt a térség vállalkozóival, úgy vagyunk ezzel, hogy mi, kicsik tartsunk össze.

Így megengedjük azt is, hogy a helyi méztermelő a boltunk előtt árusítson, sőt a temetéseknél koszorú rendelést is vállalunk, ezzel is próbálunk helyben segíteni – mutat rá Zsuzska. A családnak mellesleg ennek az évnek a végére is jutott az örömből, mert az idei munkaerő-megtartó pályázaton is sikeresen szerepeltek, a beérkezett támogatás hozzájárul a vállalkozás sikeres működtetéséhez.

Vásárlás családias hangulatban

Mialatt a család bemutatja a boltot, az élet nem áll meg, sőt kevéssel dél előtt hirtelen megnő a forgalom, egyesek vásárolni jönnek, mások a posta szolgáltatásait veszik igénybe. Czigány Józsefné és lányai valósággal körbezsongják őket, mindenkihez van egy-két kedves szavuk, a kiszolgálásért pedig hálásak az emberek. Az egyikük, Rákli Gyuláné azt emeli ki, hogy ő korábban a másik helyre, az egyik nagy hazai üzletlánc településen működő boltjába járt vásárolni, mert az közelebb van hozzá.

– Amióta azonban megújult ez az üzlet, és a posta is átköltözött, inkább ide jövök, többek között azért is, mert kedvezőbbek az árak és széles a választék. Azért pedig kifejezetten hálásak vagyunk, hogy itt helyet kapott a posta, és így nem szűnt meg. Jó, hogy a postai szolgáltatások miatt nem kell másik településre menni

– teszi hozzá. Közben megérkezik egy fiatalember is, ő éppen a postára jött, így Judit elfoglalja a helyét a hivatalban. Rajki Szilárd azt mondja, hogy korábban, mivel helyben dolgozik, csak reggelente járt ide vásárolni, de amióta megújult a bolt, gyakrabban betér, mint ahogy a postára is sokszor beugrik lottózni. Értékeli, hogy megszépült az üzlet, és hogy nagyon családias a hangulat, ahol az emberek jól érzik magukat. Kívülről nézve jól látszik, hogy ezek az élő kis közösségek helyben értéket jelentenek, és növelik a falu megtartó erejét. Ez helyben felér egy nagyobb lottónyereménnyel.