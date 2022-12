Rejtély, hogy mit dolgozott Korányi a Városházán

Az ügyben Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője levélben kérdezte Karácsony Gergelyt Korányi korábbi városdiplomáciai főtanácsadó munkásságának részleteiről, aki ugyanakkor a dollárbaloldal kampányfinanszírozási botrányának kulcsszereplője is mint az Action for Democracy vezetője. A frakcióvezető arra volt kíváncsi, hogy milyen szerződéssel, milyen munkaköri leírással alkalmazták Korányi Dávidot, kapott-e lakhatási támogatást, elszámolhatott-e utazási, szállás- és dologi költségeket tanácsadóként, és mely napokon és milyen munkarendben dolgozott az egyébként családjával New Yorkban, luxuskörülmények között élő Korányi a főpolgármesteri hivatalban.

A tanácsadói fizetések kapcsán legutóbb tavasszal küldött közérdekű adatigénylést a Magyar Nemzet a főpolgármesteri hivatalnak, amelyből kiderült:

Korányi Dávid diplomáciai tanácsadó jobbára New York-i otthonából, távmunkában, havi kilencszázezer forintért végzi nem részletezett munkáját.

Egyébként a főpolgármester körüli tanácsadóknak bőven kijutott a fizetésekből. Később, nyáron csak a lapunk által küldött másik közérdekű adatigénylés nyomán árulta el Karácsony Gergely hivatala, hogy a Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt kampánystábjából igazolt új városházi kommunikációs vezető, Simon András havi fizetése 1,3 millió forint felett van. A fentebb említett, márciusban kikért adatokból – amelyek a 2021. január 1. és a 2022. február 1. közötti időszak tanácsadói kifizetéseiről szólnak – pedig kiderült: továbbra is a Városházán tevékenykedik Gál J. Zoltán, aki tavaly csak kampányfőnöki pozíciójáról mondott le, amikor Karácsony a baloldali előválasztás során visszalépett Márki-Zay javára.