Rétvári Bence: Soha nem látott konzultáció indult az oktatásról

– Ilyen Magyarország történetében még nem volt, hogy szülők ilyen széles körben, ilyen nagy mértékben mondhatják el a véleményüket – jelentette ki Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az eddig mintegy 700 ezer tankerületi és közel 50 ezer nem állami fenttartású köznevelési intézménybe járó diák szülőjének kiküldött kérdőívekről sajtótájékoztatóján elmondta: eddig több mint 100 ezren válaszoltak a tárca kérdéseire. Hangsúlyozta: a kitöltők javaslataikat is megfogalmazhatják, ezeket pedig a későbbi döntéshozatal során figyelembe is veszik.

Rétvári Bence a részletekről kifejtette: a szülőkkel indult harmadik konzultációban december 1-jén a KRÉTA-rendszerben küldték ki az első üzeneteket. A kitöltők a leckeírással, a gyerekek leterheltségével, az iskolán kívüli foglalkozásokkal, a nehezebben fegyelmezhető diákokkal, az iskolai értékeléssel, illetve a tanórán kívüli, sport és művészeti programokkal mondhatták el tapasztalataikat – részletezte, hozzátéve: az elmúlt hetek pedagógus demonstrációiról is véleményt alkothattak a szülők.

– Nagyon népszerű ez a konzultáció, mert ma hajnalban átlépte a 100 ezret a válaszadó szülők száma – mutatott rá az államtitkár, aki megköszönte azoknak, akik kitöltötték a kérdőívet. Kiemelte: vannak olyanok, akiknek még nem küldtek üzenetet, de ők is hamarosan megkapják, és december 15-ig ők is elmondhatják a véleményüket. Minél több szülő küldi vissza a kérdőívet, annál több véleményt tudnak majd figyelembe venni a döntéshozatal során – hangsúlyozta.

Rétvári Bence emlékeztetett: nyáron már kikérték a pedagógusok véleményét, akkor a kérdőíveket 24 ezren töltötték ki, ősszel pedig folytatódott a konzultáció, és már 33 ezer pedagógus monta el a véleményét a közneveléssel kapcsolatos legaktuálisabb kérdésekről. Felidézte, hogy a többi között a leterheltségről, a csoport- és osztálylétszámokról, az iskolai körülményekről és biztonságról, valamint a teljesítmény méréséről fogalmazhatták meg tapasztalataikat a pedagógusok. Beszámolt arról, hogy a válaszokból kiderült, mennyire fontos a pedagógusok béremelése. Utalt arra is, a kormány már korábban döntött arról, hogy az idei után jövőre és a következő évben is 10-10 százalékkal emeli a pedagógusok bérét, ha pedig Magyarország megkapja a neki járó Európai uniós forrásokat, a béremelés jövőre akár 21, a következő évben 25, utána pedig további 29 százalék is lehet. Így 25 hónap múlva 777 ezer forint lehetne a pedagógusok bére – mutatott rá.

Az államtitkár szerint abból is látszik, milyen fontos a kormány számára a konzultáció, hogy nyár óta ötször egyeztettek a pedagógus szakszervezetekkel, a megbeszéléseken pedig szülői, pedagógus szakmai és tudományos szervezetek is jelen voltak.

Rétvári Bence a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésére – amely szerint ki kell fizetni a tanári túlórákat – reagálva elmondta: az iskolákban ki kell fizetni a túlórkat, erre pedig a tankerületnek meg van a pénzügyi fedezete. Beszélt ugyanakkor arról is, hogy az oktatásra fordított költségvetési keretet 86 milliárd forinttal növeli a kormány, és ennek jelentős részét béremelésre fordítják majd.

Borítókép: Rétvári Bence (Fotó: Kurucz Árpád)