A NAV vizsgálhatja ki, hogy amerikai pénzekből is támogatták-e a baloldal jászberényi kampányát

Már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) asztalán van az a feljelentés, amit a jászberényi választás baloldali kampánytámogatása ügyében tett egy magánszemély – derült ki a lapunk birtokába került hatósági határozatból. Az ügy előzményéről a Magyar Nemzet is beszámolt: a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólta el magát néhány nappal ezelőtt. Márki-Zay Péter a jászberényi időközi önkormányzati választás kapcsán Budai Lóránt polgármester és a helyi „lokálpatrióta” egyesület támogatására szólította fel híveit, mondván, hogy ezt a modellt ajánlja a 2024-es megmérettetésre minden településen, mert az embereknek szerinte elegük van a pártokból.

A műsorvezető kérdésére, hogy „Most ön adománygyűjtésre szólított fel?”, illetve hogy miért nem az amerikai kampánypénzekből támogatják a jászberényi választási készülődést, Márki-Zay azt felelte:

És támogatjuk!

Az újabb kérdésre, hogy mennyivel segítik a jászberényi egyesület kampányát, a hódmezővásárhelyi polgármester szó szerint azt mondta:

Mi szeretnénk, a gyűjtéssel együtt, mi ki fogjuk egészíteni a gyűjtést, de én egymillió forintot szeretnék összegyűjteni a jászberényieknek. Nyilván ennek egy kisebb része valószínűleg adományból a gyűjtés során összejön, a maradékot pedig ki fogjuk egészíteni egymillió forintra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok más szervezet is támogatta a jászberényi kampányt, nagyon jól teszik. Remélem, hogy a pártok is támogatják, a pártok is gyűjtenek nekik

Ezzel tehát Márki-Zay Péter lényegében elismerte, hogy azokból a dollárokból, amit még a tavalyi országgyűlési választások előtt kaptak, most is támogatnak egy választási kampányt, ezúttal Jászberényben. A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetője nemrég a közösségi oldalán is közzétett egy bejegyzést, amelyben a jászberényi időközi önkormányzati választás kampányának támogatására kér pénzt, illetve toborzott aktivistákat. A posztban az MMM bankszámlaszámát adta meg, oda lehet utalni a pénzt.

A NAV-nál pattog a labda

A közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István ezután tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI).

A Magyar Nemzet birtokában lévő rendőrségi határozatból ugyanakkor az derült ki, hogy a feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságára tették át, így a NAV dönt arról, hogy indul-e nyomozás.

A guruló dollárok

Ismert, korábban az országgyűlési kampányban és még azt követően is komoly összegek áramlottak Amerikából Márki-Zayékhoz. A több mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Korányi a közelmúltig Karácsony Gergely főpolgármester, korábban Bajnai Gordon volt miniszterelnök tanácsadójaként is tevékenykedett.

Mivel az amerikai pénzek miatt sérülhetett az ország szuverenitása, az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is vizsgálódik, pénzmosás és sikkasztás gyanújával nyomozást indított a rendőrség, valamint költségvetési csalás miatt a NAV is eljárást rendelt el.

Újra felbukkan Bajnai

Később a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának utalt, hanem egymilliárd forintot kapott az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója, továbbá több mint egymilliárd forinthoz jutott hozzá a DatAdat is, amely az egyesült ellenzék kampányát segítette. Utóbbival, a Bajnai Gordon volt miniszterelnök által fémjelzett céggel összefüggésben szintén folytat eljárást a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is.