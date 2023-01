A titkosszolgálat védi az egészségügyet a korrupciótól

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) tavalyi évét értékelve megállapítható, hogy az állami egészségügy területén maradéktalanul eleget tettek törvényileg megszabott feladataiknak, a korrupció elleni fellépésben, illetve a bűnfelderítésben, a bűnmegelőzésben, és maximálisan éltek a védelmi funkciójukkal.

A titkosszolgálati módszereket és eszközöket is használó NVSZ legutóbb az állami egészségügyben dolgozók védelmét kapta állami feladatul. Az egészségügyi területen dolgozó védett állománya mintegy 119 ezer főből áll.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat infografikája

Ide tartoznak az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és az irányítása alatt működő egészségügyi intézmények foglalkoztatottjai, továbbá az önkormányzatok által fenntartott egészségügyi intézményekben egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek. A szervezet bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat lát el a védett állomány tekintetében.

Bűnmegelőzés az egészségügyben

„Munkatársaink közel kétezer egészségügyi dolgozónak – köztük orvosoknak, ápolóknak – tartottak oktatást, melynek célja, hogy minél szélesebb körben megismerjék az orvos-beteg kapcsolatokban felmerülő korrupciós helyzeteket és azok elkerüléséhez és kivédéséhez megfelelő magatartást.

A Magyar Orvosi Kamara plakátkampányt indított a hálapénz ellen. Forrás: MOK

Közel 5000 példányt juttattak el az egészségügyi dolgozóknak és a pácienseknek A hála nem pénz című kiadványból azért, hogy segítsen eligazodni az új jogi helyzetben és bemutassa, hogy a hála és a kölcsönös tisztelet kifejezésének van más módja is a szégyellve átadott-átvett »borítékon« kívül. Kollégáink folyamatos kapcsolatot tartanak az orvosi, a gyógyszerészi és az egészségügyi szakdolgozói kamarák vezetőivel, az Országos Kórházi Főigazgatósággal, az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet munkatársaival. Az orvosokkal és egészségügyi dolgozókkal is szorosan együttműködve végzik munkájukat, az így kialakult kapcsolatnak köszönhetően már több esetben is közvetlenül munkatársunkhoz fordult egy-egy orvos segítségért, akit atrocitás ért a munkája miatt” – írja az NVSZ az évértékelőjében.