Gyurcsány már a baloldalon is kezd sok lenni

– A szavakkal teljesen egyetértünk, várjuk, hogy a cselekedetekben is megmutatkozzék ez az együttműködés – reagált az ATV-nek Márki-Zay Péter, akit Gyurcsány már a választás estéjén első számú felelősként nevezett meg a történelmi vereségért. Igaz, Hódmezővásárhely polgármestere is odaszúrt a DK elnökének, mondván: „Egypárti árnyékkormányt alakítottak, hát az sem az együttműködés bizonyítéka.”

Bár az MSZP is üdvözölte Gyurcsány együttműködésre vonatkozó szavait, azt ugyanakkor másképpen látja, hogyan kellene versenyezniük egymással. „Az előválasztás a legjobb eszköz arra, hogy az ellenzéki együttműködésben eldőljön, mi az elfogadhatatlan vagy az egyáltalán nem létező” – fogalmazott Komjáthi Imre. A párt társelnöke szóvá tette azt is, hogy az MSZP és a DK között különbség van például a minimálbér adómentességének kérdésében, illetve a határon túli magyarokhoz való viszonyban is. „Ezekről legyen köztünk tartalmi vita, és az része lesz a teljesítményversenynek is” – tette hozzá.

– Az LMP jövőképe és értékei egyértelműek, más ellenzéki szereplőkről viszont nem mindig tudni, mit is kínálnak a választóknak. Így pedig lehetetlen kormányt váltani – reagált Ungár Péter, a párt társelnöke.

A Jobbik pedig azt közölte: nem érzik magukat megszólítva a DK elnöke részéről, akinek az ellenzékhez intézett sorait nem tartják a baloldali politikán kívül értelmezhetőnek. A párt elnöke, Gyöngyösi Márton hangoztatta: a Jobbik mindig is egy kétlistás összefogást szeretett volna. A Momentum a reagálásában úgy fogalmazott, hogy az ő feladatuk nem a Gyurcsány Ferenc szabadverseire való reagálás, hanem hogy az emberek valódi problémáival foglalkozzanak.

A jelek szerint a bukott miniszerelnök elszokott attól, hogy visszaszólnak neki, így legfrissebb bejegyzésében még durvábban nekiment a baloldali pártoknak. Szerinte „esetükben is lehet az a helyzet, amikor látszólag még vannak, de valójában már nincsenek. A vegetálás ugyanis nem egyenlő az élettel. A valóban működő ellenzéki párt kormányzóképes, szervezett, alternatív politikai erő. Akik ezen képességeket nem birtokolják, azok, még ha láthatóak is, már tönkrementek” – írta Gyurcsány Ferenc.