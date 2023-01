Ki vagy mi lehet Soros György utóda?

Andrea Soros Columbel, Soros György lánya tagja a Nyílt Társadalom Alapítványok igazgatótanácsának és a Nyílt Társadalom – Egyesült Államok (Open Society–United States) igazgatótanácsának is. Számos olyan tevékenységet támogat, amelynek célja a kapitalizmus és a demokrácia mindenki számára jobb működésre való átformálása. Apjával és testvérével közösen 245 000 dollárt adományozott a J Streetnek. Ez a baloldali zsidó politikai érdekvédelmi szervezet progresszív alternatívaként pozicionálja magát a fősodratú Amerikai–Izraeli Politikai Akcióbizottsággal (AIPAC) szemben.

A Planned Parenthood Votest, a Planned Parenthood abortuszklinika-hálózatot üzemeltető szervezet politikai szárnyát ugyanakkor ötszázezer dollárral támogatta 2017-ben.

Jonathan Allen Soros, Soros György másik fia a feleségével közös alapítványt hozott létre. A Jennifer és Jonathan Allen Soros Alapítvány (JJASF) működési szempontból is nagyon hasonlít az OSF-hez, a pénzt a Soros családhoz kötődő cégektől kapja. 2010 és 2015 között több mint 22 millió dollárral támogatott negyven olyan baloldali szervezetet, mint a Nyílt Társadalom Intézet, baloldali-progresszív igazságügyi politikával foglalkozó csoportok vagy abortuszpárti szervezetek. 2014-ben egymillió dollárt kapott tőlük a Tides Foundation, 2015-ben 1,25 millió dollárban részesült az Obama-adminisztráció egykori tagjait is tömörítő baloldali szervezet, a New America Foundation, de 518 000 dollárt kapott a Planned Parenthood of America is. Jonathan Soros ugyanakkor az amerikai Demokrata Pártot támogató, az Obama-kormánnyal szoros kapcsolatot ápoló Democracy Alliance-ben is tevékenykedett.

Robert Soros és Gregory Soros, az amerikai tőzsdespekuláns legidősebb és legfiatalabb gyereke kevésbé vállal szerepet a nyilvánosság előtt, bár előbbi korábban négyszázezer dollárt adományozott a Nyílt Társadalom Intézetnek.