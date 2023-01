Ma már nem akar beszélni a Hitler-idézetekről a jobbikos jászberényi polgármesterjelölt + videó

Hitler- és Szálasi-idézeteket osztott meg közösségi oldalán korábban a jászberényi jobbikos polgármester-jelölt, aki egyébként menekül az ezzel kapcsolatos kérdések elől – bukkant rá az Origo. A lap felidézte azt is, hogy amikor ezzel a Hír TV egyik munkatársa szembesítette, azt mondta, neki ezzel nincs mit kezdenie.

Hozzáteszik, hogy még annak ellenére is, hogy fasiszta, náci gondolatokat osztott meg a Facebookon, Szálasit pedig Magyarország nemzetvezetőjének tartotta, a politikus 2019-ben az ellenzéki összefogás támogatásával lett polgármester, és egyértelműen kampányolt mellette Dobrev Klára és Karácsony Gergely, illetve az MSZP és a Momentum is beállt a politikus mögé, botrányos viselkedése ellenére is.

Valami azonban megváltozhatott, ugyanis tavaly Jászberény DK-s alpolgármestere oszlatta fel a képviselő-testületet, és ezért fognak most vasárnap időközi választást tartani a városban.

Budai Lórántot Márki-Zay Péter is támogatja a január 15-i időközi választáson, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig vizsgálhatja, hogy a jászberényi baloldal kampányába kerülhettek-e Amerikából pénzek.

Márki-Zay korábban az ATV-ben beszélt arról, hogy amerikai pénzből támogatják Budai kampányát, azonban a politikus a Mediaworksnek ezt letagadta.

Megjegyzik, azt mégis elárulta, hogy ötszázezer forintot már meg is kapott Márki-Zay Pétertől. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy feszülten reagált a jászberényi polgármester-jelölt, amikor Bohár Dániel az amerikai kampánypénzekről tett fel neki kérdéseket.