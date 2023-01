Jászberényen a világ szeme

És nem kárpátaljai magyarokról, hanem zömében belső Ukrajnából származó, ukrán anyanyelvű ukránokról van szó. A település lakosaihoz képest ez a szám igen magas, több mint tíz százalék, úgyhogy nyilvánvalóan kódolva van a konfliktus. A 444.hu helyszíni riportja szerint olyannyira nem zökkenőmentes az együttélés, hogy ukrán nyelvű táblákkal, piktogramokkal kénytelenek elmagyarázni a vendégmunkásoknak, hogy mit szabad, illetve mit nem, de arra is van példa, hogy a vendéglátósok egyszerűen nem tartanak ukrán nyelvű étel- és itallapot, mert nem szeretnék, hogy az ukrán dolgozók tegyék ki a vendégkört.

A városban tehát óriási a potenciál, de valahogy mégis úgy tűnik, egy helyben áll, toporog, ami nem is csoda, Budai Lóránttal elég csak megnézni néhány interjút, hogy kiderüljön, finoman szólva sincsenek olyan intellektuális képességei, amelyeknek egy vidéki polgármesternek birtokában kellene lennie. Más, egészen különös adottságai vannak, amikre mindjárt rá is térek, de hogy bemutassam, miként is működik a baloldali propaganda, a dollármédia, ideteszek egy részletet egy friss, ropogós 444-cikkből:

Jászberény ellenzéki polgármesterének asztalát egy magyar és egy árpádsávos zászló díszíti. Budai Lóránt irodájában már csak ez emlékeztet ősjobbikos múltjára. Azt mondja, 2009-ben teljesen mást gondolt a világról, mint most, az volt a vidéket járó, cigányokat megfélemlítő Magyar Gárda időszaka.

Azóta listás képviselőből polgármester lett, a pártpolitikát pedig kizárta az életéből.

Papíron Jobbik-tag vagyok, de nincs véleményem róluk

– mondja.

Gondolkodtam a kilépésen, meglátjuk, mit hoz a jövő.

Tehát már megváltozott, egészen mást gondol a világról, mint 2009-ben. Jaj, de szép is ez!

Csakhogy a 444 érzi, hogy komoly tétje van a most előttünk álló választásnak, vad propaganda-üzemmódba kapcsolt, és szokás szerint elfelejti kibontani az igazság minden apró részletét. Budai ugyanis 2009 körül nemcsak gárdistáskodott, hanem többször is rajongva idézte Adolf Hitler és Szálasi Ferenc gondolatait, tette mindezt a Face­bookon, igen büszkén. Hitlertől például ezt az örökbecsűt gondolta fontosnak: „Ha egy nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet.”

Szálasitól pedig ezt: „A belső ellenség mindig kíméletlenebb, aljasabb, becstelenebb, könyörtelenebb, galádabb, erőszakosabb és véresebb, mint a külső. És mindezt a tulajdonságait nem nyíltan hordja, hanem burkolja vallásosságba, nacionalizmusba, felebarát-szeretetbe, hazaszeretetbe, mindenbe, csak hogy célját elérje. A külső ellenség mindig nyílt.”

Budai náci múltja nem is kérdés, teljesen egyértelmű, hogy aki Adolf Hitlert idézget, az részint elmebeteg, részint nincs helye a politikában, de hogy ennek ellenére, illetve mindezekkel együtt mégis hogy lett Jászberény polgármestere? Nos, erre is megvan magyarázat.

A 444 riportja tökéletesen bemutatja, hogyan szokta az efféle helyzeteket a dollármédia kezelni.

Például úgy, hogy az Adolf Hitler és a Szálasi iránti rajongást egészen egysze­rűen elhallgatja, és Budai „furcsaságait” elintézi annyival, hogy a polgármestert ugyan régi jobbikosként még nem különösebben zavarta a Magyar Gárda, de mára jó fiú lett, megváltozott.

A baloldali sajtó pontosan ugyanezt a forgatókönyvet követte 2019-ben is, egészen egyszerűen nem írtak arról, hogy Budai Lóránt a történelem egyik kegyetlen tömeggyilkosának gondolataival igyekezett motiválni a követőit.

Értik, ugye? Az a baloldali sajtó, amelyik a szürke hétköznapokon egy magyar zászló miatt is a legsötétebb vészkorszak visszatértét vizionálja, amelyik bármelyik Orbán Viktor által elmondott viccbe képes belehallani a nácizmust, amelyik Melonit gond nélkül posztfasiszázza. Ez a balos média nem írta, nem írja meg, hogy Budai Lóránt egy náciszimpatizáns, azt, hogy Adolf Hitlert és Szálasit idézett. Persze nem ez az első eset, hogy elsiklanak egy Adolf Hitler-idézet felett, néhány hónapja esett meg, hogy Zelenszkij legfontosabb tanácsadója a Telexnek adott interjújában vélt igaza bizonygatása közben szintén a német tömeggyilkos egyik kevéssé ismert gondolatát hozta fel: „Egész egyszerűen a világ nem ismerte fel, hogy Oroszország agyaglábon álló kolosszus. Képes ledőlni, és ezt el is kell érni.” Ezt bírta mondani Podoljak, a dollármédia lelkes munkatársa, Nyilas Gergely pedig egy árva szó nélkül közzé is tette. Annyit sem írt hozzá, hogy ejnye vagy bejnye.

Az ukránok persze nem nácik, ez csak aljas meg hazug orosz propaganda. Mindössze szeretik Adolfot idézni, na. Ahogy Budai Lóránt is, bár erről, ahogy azt fentebb írtam, az ellenzéki sajtót olvasó honpolgárok nem értesülhettek.

Valószínűleg ezért sem petícióznak most a Heti hetes nagyágyúi, Dés László, Bródy meg a baloldal színészpolitikusai.

Érdekesség még a történetben, hogy a ­Google is segíti az elhallgatást, ha ugyanis valaki beírja, hogy Budai Lóránt, a kereső csak a sokadik oldalon ad ki találatot az Adolf Hitlerrel kapcsolatos botrányáról. Végül a jászberényi polgármester az amerikai dollárokat is igencsak kedveli, pont a napokban derült ki, hogy Márki-Zay Péter Budai kampányát is megfinanszírozta egy kis külföldi pénzzel. A CIA amúgy is szereti mostanában az Adolf Hitlert idézgető politikusokat pénzelni.

A jászok viszont híresek arról, hogy nem szeretik, ha kívülről próbálnak beleszólni az életükbe. Reméljük, ez a jó szokásuk a hétvégén sem hagyja el őket.