A zseni magányossága

Amióta beköszöntött az új év, Gyurcsány Ferenc, a szemlőhegyi Coel­ho újra alkotni kezdett. Ír, posztol, versel, csak úgy ontja magából az alkotásokat. Láthatólag nem bír leállni. Mondjuk, nem is nagyon akar. Ismerve magát a költőt, otthon, a hatalmas házának tükre előtt valószínűleg el is szavalja ezeket a műveket. Közben minden bizonnyal mosolyog, elégedetten nézi, csodálja, amit lát; önmagát, a saját verseit előadó séfet, vloggert, a költő-miniszterelnök-polihisztort. Aki szenvedélyesen főz, ír, szaval, közben mintegy mellékesen a hazát is megmenti Orbántól és a fasisztáktól.

Államférfi, tehát azt is tudja, hogy néha be kell mocskolni a kezét is, ezért, ha úgy hozza az élet és az osztályharc, szemeket lövet ki, csontokat töret el, ha kell, hazudik vagy eltitkolja a költségvetés valós számait.