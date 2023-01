Még a bútorokat is bebetonozták a rendőrgyilkos cellájában

Amennyiben a büntehetőséget kizáró elmekórt állapítanak meg, a bíróság kényszergyógykezelésre ítéli Sz. Szilárdot, amelyet az IMEI III. épületében hajtanak végre. Az intézetet alapvetően pontosan ezzel a céllal hozták létre, így tehát az speciális egészségügyi tevékenységet végez, amely kombinálja a pszichiátriai gyógykezelést és a büntetés-végrehajtási tevékenységet.

Amint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, Sz. Szilárd az ámokfutása közben drog hatása alatt állhatott. Egy nappal a gyilkosság elkövetése előtt, amikor Szolnokon a honvédségi helikopterbázisra akart erőszakkal bejutni, a rendőrök a helyi pszichiátriára szállították, ahol droggyorstesztet is végeztek rajta. A gyorsteszt amfetamint és metamfetamint mutatott ki jelentős mennyiségben, amitől egyébként rendkívül erősnek és gyorsnak érezheti magát a használó. Tanúvallomások is szólnak arról, hogy a 35 éves férfi rendszeres droghasználó és anabolikus szteroidokat is szed. A droghasználatot a letartóztatásáról döntő bírósági ülésen maga is beismerte, mint ahogyan az ámokfutást is.