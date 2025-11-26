A Napoli skót királya szívhez szólóan üzent Nápoly csendes hőseinek

A Napoli–Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzés (2-0) nemcsak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem a lefújás után is. Scott McTominay, aki góljával és gólpasszával a meccs legjobbjának bizonyult, s ahelyett hogy saját magát ünnepelte volna a meccs után, egy különleges és megható üzenetet tett közzé a közösségi médiában.
A Napoli hőse megható gesztust tett
A találkozót Diego Armando Maradona halálának ötödik évfordulóján rendezték a legendáról elnevezett stadionban, a Napoli pedig egész nap ennek jegyében készült a Qarabag elleni összecsapásra. McTominay az öltözőből posztolt egy fotót, amelyen a klub raktárosaival és háttérembereivel látható, a kép mellé pedig ezt írta:
Bajnokok Ligája-éjszakák. Mindig ők a legértékesebbek
A skót középpályás ezzel azoknak mondott köszönetet, akik nap mint nap csendben, a háttérben dolgoznak a csapatért, és nélkülözhetetlen részei a klub működésének. McTominay posztja percek alatt elárasztotta a közösségi médiát: a szurkolók tucatjai köszönték meg neki a gesztust, és többen úgy fogalmaztak, hogy „ilyen játékost csak szeretni lehet”.
Mertens is gratulált
A csapattársak sem maradtak csendben: elsőként McTominay honfitársa és csapattársa, a sérült Billy Gilmour reagált egy kék szívvel, majd sorra érkeztek az üzenetek az öltözőből is.
Dries Mertens, a Napoli történetének legeredményesebb góllövője külön gratulált McTominay-nak.
A klub ikonikus figurája jól ismert arról, milyen szoros kapcsolatot ápolt a raktárosokkal és a háttérszemélyzettel, így nem meglepő, hogy nagyra értékelte a skót gesztusát. A „Ciroként” imádott belga kedves üzenettel csatlakozott a kommentfolyamhoz, gyakorlatilag megáldva McTominay-t mint a csapat új, szívhez közel álló alakját.
A skót középpályás idei formája lenyűgöző, és úgy tűnik, tovább folytatja a tavalyi szezonban megkezdett szárnyalását, ráadásul ehhez hasonló gesztusokkal még inkább belopta magát a dél-olasz klub szurkolóinak szívébe.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!