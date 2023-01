Navracsics Tibor: Kiemelt szerepet kapnak a vármegyék a fejlesztéspolitikában

Az eddiginél sokkal decentralizáltabb fejlesztéspolitika megvalósítása a cél 2027-ig az európai uniós források tervezésével és felhasználásával kapcsolatban – jelentette be Navracsics Tibor. A területfejlesztési miniszter zalaegerszegi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a területi operatív fejlesztési program új változata, a TOP Plusz mintegy 2000 milliárd forint értékű támogatást biztosít. Hozzátette: az összeg felére már az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások alatt kiírták a pályázatokat a nemzeti költségvetés terhére.

Tavaly év végéig 756 milliárd forint felhasználására született támogató döntés, idén január végére 492 milliárd forintról a támogatói szerződéseket is megkötötték, 445 milliárd forintot pedig előlegként fizettek ki

– számolt be a miniszter.

Emlékeztetett: a magyar kormány decemberben állapodott meg az Európai Bizottsággal a helyreállítási és újjáépítési alap mintegy 2500 milliárd forint értékű keretéről, amelynek mintegy felét nagy energetikai beruházásokra költik a bizottság elvárásai alapján.

Az orosz gázzal kapcsolatos függőségünket egy kicsit oldani tudjuk

– fejtette ki, utalva arra, hogy a megújuló energiák is nagyobb teret kapnak a magyar energiaellátásban. Hozzátette: ugyanez a forrás szolgál a lakossági energetikai korszerűsítések finanszírozására is. Beszélt arról is, hogy a 2500 milliárd forintos keret negyedét a digitális átállást, a digitális infrastruktúra fejlesztését segítő programokra fordítják.