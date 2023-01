Versenyképes magyar felsőoktatás: a valaha volt legsikeresebb Educatio kiállítást rendezték a hétvégén a Hungexpón

ami most történik az Erasmus+ programokkal, annak semmi köze Magyarország valóságos teljesítményéhez, és semmi köze a felsőoktatás valóságos teljesítményéhez, továbbá az Educatio kiállításhoz. Egy nyugati civilizációban, a szabadság világában elvileg azok az eszmék irányadók, amelyek azt szolgálják, hogy az én szabadságom annál nagyobb, minél inkább segítek mások szabadságában. Ezzel szemben, ami most történik, az korlátozza a felsőoktatás és a tudományos élet szabadságát. Miközben megelégednénk annyival is, hogy hagyjanak bennünket dolgozni.