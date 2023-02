A magyar kézi szövés szálai Lőrinczéknél futnak össze

Biztosított jövő

Kiderül az is, hogy a Lőrincz család korábban szervezett szövőtáborokat, évente akár kettőt-hármat is, együttműködésben Csapó Angéla vászonszövő mesterrel. – Az első közös program 2000-ben volt, és a táborok olyan jól sikerültek, hogy ezek nyomán egy sor kisebb-nagyobb szövőműhelyt alakítottak ki, ahová többnyire a mi szövőszékeink kerültek. Itt az érdeklődők kipróbálhatják a kézi szövést, és közülük is kikerül egy-egy későbbi vásárlónk – emeli ki Lőrincz Péter. Mondhatni, hogy minden út Pápára vezet. A mester felhívja a figyelmet arra is, hogy az 1990-es évek elején alapítottak Nádudvaron egy kézműves-szakiskolát, ahol fazekasságot, fafaragást, bőrművességet és szövést is tanítanak; abban a műhelyben is Lőrinczék szövőszékeit használják.

Az iskola növendékei közül többen a népművészet ifjú mesterei lettek az évtizedek alatt, nekik is köszönhető, hogy a rendszerváltás óta egyre többen ismerkednek meg a kézi szövés alapjaival. Sokan eljárnak képzésekre is, így ma már akár több ezren is szőnek Magyarországon, egy szűk részük magas fokon űzi a mesterséget.

Lőrincz Péter a több évtizedes működésükkel kapcsolatban megoszt egy szomorú történetet is. Még az 1990-es években történt, hogy egy bűnözői csoport vásárolt a családtól egy szövőszéket, amit aztán elkezdtek másolni, meglehetősen silány minőségben. És mivel akkoriban nagy volt a munkanélküliség, otthon végezhető munkát hirdettek, amire egy sor nehéz sorsú ember jelentkezett, akikkel aztán mindent megvetettek, a gépet és az alapanyagokat is. Lényegében mindenkit átvertek. – A csoport azonban nem ezzel, hanem bankjegyhamisítással bukott le – fűzi hozzá.

A csalók története is azt bizonyítja, hogy a kézi szövőszék elkészítéséhez megfelelő tudás kell, amit Lőrincz Péter Galánfiné Schmidt Teréz szövőmesterrel közösen össze is foglalt A kézi szövés rejtelmei című könyvben. Lőrincz Péternek volt mit papírra vetni, hiszen a műhely több terméke korábban Magyar Kézművesremek díjat kapott, a mester pedig az Év Mestere is volt 2004-ben. És mint a vállalkozás jelene bizonyítja, a fia, András méltó módon viszi tovább a stafétát.