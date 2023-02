A The Economist kiforgatta Frank Füredi szavait

Rendszeresen fordul elő, hogy a nemzetközi liberális média kedvezőtlen képet próbál kialakítani a nemzeti szuverenitásukat őrző országokról, köztük hazánkról.

Legutóbb a brit The Economist közölt az objektivitás kritériumaira és a sajtóetikai normákra fittyet hányó cikket, amely nehezen értelmezhető másképp, mint a szuverenista államok politikájának a hiteltelenítésére tett újabb kísérletként.

A nyugati világ kedvezőtlen demográfiai tendenciáiról szóló anyagban amellett kardoskodtak, hogy nem vezet eredményre a gyermekvállalást ösztönző politika – amelyet például a konzervatív vezetésű Magyarország és Olaszország is folytat –, s ezen állítást Frank Füredi megszólaltatásával igyekeztek alátámasztani. – A születésszám növekedését célzó politikák egyszerűen nem működnek – így szól az egyetlen mondat, amelyet a brit lap a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli irodájának a vezetőjétől idézett.

Azonban a Magyar Nemzet kérdésére a szociológus elmondta: már az is meglepetésként érte, hogy megjelent az említett cikk, mivel a The Economist munkatársai nem is értesítették erről.

Füredi hangsúlyozta, bár az említett mondatot pontosan, de kontextusától teljesen megfosztva idézték a mintegy 20 perces beszélgetésből, hiszen ő a brit lapnak épp azt hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a gyermekvállalást segítő családbarát politika – amely egyebek mellett megkönnyíti a nőknek, hogy a munkavállalás mellett szüljenek és neveljék fel a gyermekeiket –, valamint hogy az anyagi támogatások önmagukban véve nem elegendőek a népességszám csökkenésének a megállításához.

– A kulturális berögződések elsődlegességéről beszéltem. Vagyis arról, hogy miként gondolkodnak az emberek a házasság, a család és a gyermekvállalás szerepéről, milyen kép él a köztudatban ezen dolgok fontosságáról. Bár mindezt nem igazán lehet befolyásolni anyagi támogatásokkal, ám ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne eredményeket elérni a szemléletformálás egyéb eszközeivel.

Tehát nem igaz, hogy ne tartanám jó dolognak a gyermekvállalásra ösztönző, családbarát politikát, amennyiben az holisztikusan áll a kérdéshez

– fejtette ki Frank Füredi.