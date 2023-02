Összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás a Párbeszéd által javasolt, a magyarországi akkumulátorgyárak telepítéséről és működéséről szóló parlamenti vitanaphoz – közölte Szabó Tímea, a baloldali párt országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. Hozzátette: az erről szóló határozatot be is nyújtották, így Kövér László házelnöknek mindenképpen napirendre kell vennie az ügy plenáris tárgyalását. Ahogy arról lapunk többször is beszámolt, a baloldal pártok – élükön a Párbeszéddel és az LMP-vel – hetek óta agitálnak a hazánkban épülő akkumulátorgyárak, kiváltképp a debreceni beruházás ellen.

Tavaly augusztusban érdektelenségbe fulladt a baloldali vitanap. Fotó: Havran Zoltán