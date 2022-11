A baloldalnak csak ürügy a pedagógusok helyzete

Megjegyezte: a baloldali politikusoknak inkább Brüsszelben kellene lobbizniuk, hogy Magyarország megkapja azokat a forrásokat, amelyek az EU szabályai szerint járnak nekünk. Csák János kitért arra: mindössze öt pedagógust mentettek fel többszöri felszólítás ellenére is ismétlődő munkamegtagadás miatt, egyszerűen azért, mert vannak bizonyos szabályok és törvények, amelyeket a tiltakozás közben is be kell tartani.

Egy rendes társadalomban nem lehet önkényesen eltekinteni a szabályok betartásától, mert akkor abból káosz lesz és anarchia

– fogalmazott a miniszter.