Ezeken a településeken nyilvánították veszélyesnek a levegő minőségét

Az NNK adatai szerint a szálló por koncentrációja miatt veszélyes a levegő minősége a Sajó völgyében Putnokon, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren, Miskolcon, Egerben, Békéscsabán, Kecskeméten, Pécsen és Százhalombattán. További tizenegy település – Hernádszurdok, Salgótarján, Debrecen, Szeged, Tököl, Vác, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka és Mosonmagyaróvár – levegőjét egészségtelennek minősítették.

Hat város – Nyíregyháza, Szolnok, Dunaújváros, Budapest, Esztergom és Sopron – levegője kifogásolt minőségű a mérőállomások adatai szerint.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek estétől növekszik a csapadék valószínűsége, ennek köszönhetően pedig északon, északkeleten javulás várható a levegőminőségben. A hétvégén változékonyabbra, szelesre fordul az időjárás, így országszerte javuló tendencia várható a levegőminőségben - számolt be a Világgazdaság.

A levegőhigiénés index rendszerének négy kategóriája van: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Veszélyes minősítés esetén már az egészséges emberek légzőszervi tüneteket tapasztalhatnak. A kockázati csoportba tartozóknál – krónikus betegeknél, várandósoknál, időseknél – a légzőszervi tünetek súlyosbodhatnak, illetve gyakoribbá válhatnak a légszennyezettség emelkedésével. A kisméretű aeroszolrészecskék a szív- és érrendszerre is károsan hatnak akár már rövid távon is, amennyiben koncentrációjuk az egészségtelen vagy a veszélyes kategóriához tartozó értéket eléri, illetve meghaladja. Ezért is kiemelten fontos, hogy a veszélyes és egészségtelen minősítést kapott településeken és azok térségében élők fokozottan figyeljenek az egészségügyi tanácsok betartására, azaz csökkentsék a szabadban töltött időt és hosszabb kültéri tartózkodás esetén viseljenek maszkot – figyelmeztetett az NNK.

