Ezer kilométer mellékút újulhat meg

Tavasszal indulnak az új beruházások

– Ha a gazdasági helyzet is megengedi, akkor a Magyar falu program közutas kivitelezésű munkái szinte azonnal megkezdődhetnek, hiszen minden rendelkezésre áll, hogy a fejlesztéseket folytathassák. Jelenleg is minden érintett bevonásával azon dolgozunk, hogy a felújításokhoz szükséges források még a nehezebb körülmények között is rendelkezésünkre álljanak. Ezek mind fontos, a vidék népességmegtartó erejét növelő beruházások, amelyek egyúttal biztosítják a megfelelő közszolgáltatások könnyebb, kényelmesebb és biztonságosabb elérését. Arról nem is beszélve, hogy nemcsak az autósok és utasaik, hanem a tömegközlekedéssel, buszokkal közlekedők is magasabb minőségű szolgáltatást vehetnek így igénybe, csökkenhet a menetidő – emelte ki Gyopáros Alpár. Hozzátette: általánosságban az is elmondható, hogy nemcsak a megújult szakaszokon közlekedők lehetnek nyertesei egy-egy ilyen beruházásnak, hanem az adott megyék más térségei is, mert a cégnek a Magyar falu program támogatásának köszönhetően marad arra forrása, hogy más útszakaszokra is figyelmet fordítson.

Bár az elmúlt nyár végén az állami beruházásokat az energiaválság miatt fel kellett függeszteni, és jelenleg az előkészítés alatt álló fejlesztések menetrendjének újraütemezésén és felülvizsgálatán dolgozunk, kijelenthető, hogy nem hagyunk félbe beruházásokat. A tavaly elkezdett, de még be nem befejezett fejlesztések közül tavasszal további útszakaszokon folytatódnak a kivitelezések

– mutatott rá a kormánybiztos.

Évtizedes problémát oldottak meg

A fejlesztések vidéken valóban rendkívül fontosak, egy sor sokéves vagy akár több évtizedes problémát tudnak orvosolni a programmal. Jó példa erre a Somogy megyei Gamás és Somogyvár–Vityapuszta esete, amelyek egymástól alig több mint három kilométerre fekszenek.

A településeket azonban csupán egy rosszul, kedvezőtlen időjárási viszonyok között sehogyan sem járható földes út kötötte össze emberemlékezet óta. – Az 1970-es évek elején Somogyvár irányából az Öreglaki Állami Gazdaság megépítette az aszfaltos üzemi utat, így arra kinyílt a világ. Gamás felé azonban – bár számtalan ígéret, terv, program született – továbbra sem lehetett kényelmesen átjutni, annak ellenére, hogy a térképeken úgy tüntették fel, mintha ott járható út lenne. Ha egy gamási embernek Vityapusztán akadt dolga vagy fordítva, a néhány kilométer helyett hatvanat kellett körbeautóznia, hogy elérjen a szomszédba – hívta fel a figyelmet Gyopáros Alpár.