„A házasság út a demográfiai fordulathoz”

– Nap mint nap igent kell mondanunk egymásra, a házasságra és tenni kell azért, hogy az jól működjön – fogalmazott Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) házasság hete alkalmából tartott rendezvényén, hozzátéve, hogy ezt mutatja a KINCS felmérése is. – Látjuk belőle, hogy a házasság a magyarok számára a boldogságot és az érzelmi biztonságot jelenti, ez az, amit a kormány szeretne biztosítani a magyar családok számára – fejtette ki.

A helyettes államtitkár azt mondta, az elmúlt tíz évben a családbarát országot igyekeztek megerősíteni.

Olyan támogatási rendszer alakult ki, amely minden élethelyzetben segíti azokat, akik családot szeretnének alapítani. Ilyen a harminc év alatti fiatal nők diákhitelének elengedése vagy az szja-mentesség már az első gyermek megszületése esetén

– sorolta Nagy-Vargha Zsófia.

Hozzátette, ezek csak részei a családpolitikai rendszernek, hiszen összesen több mint harminc intézkedéssel segíti a kormány a családokat.

Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár a házasság hete alkalmából tartott rendezvényen. Fotó: KINCS

A házasság felszabadít

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a házasság hetén nemcsak arról érdemes beszélni, miért értékes a házasság, hanem arról is, hogy a fiatalok merjenek együtt maradni, és hogy akik házasságban élnek, miért tudnak együtt maradni. – Fiatalon házasságot kötni nem korlátoz, hanem felszabadít, lehetőséget ad és a kiteljesedést is segíti – fogalmazott. Mint mondta, a házasság értékes kincs, ami a leselejtezés korában egész életre szóló elköteleződést jelent. Fenntartásához, kiegyensúlyozott működtetéséhez a kapcsolat folyamatos ápolása kell. – Az a kapcsolat, amely nem fejlődik, óhatatlanul visszafejlődik – mutatott rá a KINCS elnöke. Arról is beszélt, hogy amikor megkérdezték a magyarokat arról, hogy mi kell a jó házassághoz, 97 százalék azt felelte, a jó házasságért nap mint nap tenni kell.

A házasság egyre népszerűbb Magyarországon, az utóbbi négy évben kötötték a legtöbb házasságot a rendszerváltozás óta. Ma már a gyermekek háromnegyede házasságba születik, holott korábban csak minden második baba szülei voltak összeházasodva, és ez az arány Európában is csökkenő trendet mutat

– ismertette Fűrész Tünde.

– A házasságkötés út a demográfiai fordulathoz. A házasság hete jó alkalom arra, hogy megerősítsük elköteleződésünket és megújítsuk hitvallásunkat – tette hozzá.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke a házasság fontosságáról beszélt. Fotó: KINCS

Ezután Rövid Irén, az intézet szakpolitikai elemzési vezetője ismertette a KINCS házasság hete programsorozat alkalmából közzétett felmérését. Mint mondta, házasságban élve elégedettebbek vagyunk az életünkkel és a lelkiállapotunkra is jó hatást gyakorol. A magyarok döntő többsége úgy gondolja, ahhoz, hogy a házasság jól működjön, nap mint nap tenni kell érte, de a hasonló értékrend szintén nagyon fontos a válaszadók több mint 80 százaléka szerint.

Együtt töltött minőségi idő

A magyar emberek házasságpártiak, tízből nyolcan úgy gondolják, hogy a házasság egy férfi és nő között kötött életközösség. Csaknem a válaszadók háromnegyede érzelmi biztonságot is társít a házassághoz, tízből hatan úgy gondolják, a házasság a gyermek érkezésével válik teljessé

– ismertette az elemzési vezető.