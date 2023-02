LMBTQ-lobbista lett a parlamenti baloldal

Bár a kérdéseinkre egyelőre nem érkezett válasz, a honlapon feltüntetett partnerek között a legismertebb hazai LMBTQ-szervezetek – így a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Háttér Társaság, a Budapest Pride, a Magyar LMBT Szövetség, a Transvanilla Transznemű Egyesület – nevei olvashatók, valamint az egyes képviselőkhöz és pártokhoz köthető külföldi pártok és szervezetek nevei is visszaköszönnek.

Kiderült továbbá az is, hogy hasonlóan a nagyköveti fogadáshoz, a civil szervezetekkel is nagyszabású találkozót szerveznek, ezen felül lobbimunkával szeretnék segíteni a tevékenységüket.

Az ötpárti, baloldali együttműködés munkája ugyanakkor – amely az indoklás szerint azt a célt szolgálja, hogy az LMBTQ-közösségeket ne érje hátrányos megkülönböztetés, és szabadon élhessenek Magyarországon – azért is megkérdőjelezendő, mivel a Háttér Társaság megbízásából készült legfrissebb Medián-kutatás megállapította: nem csökkent érdemben a társadalmi elfogadás az LMBTQ-emberek felé.