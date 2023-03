Sokat szenved még a világ, mire eljöhet a béke

A békének el fog jönni az ideje, semmilyen háború nem tartott örökké a világban, de addig nagyon sokan és sokat fognak szenvedni. Az is biztos azonban, hogy nem lesz könnyű és automatikus megoldás, mint ahogy nem lesz teljes győzelem egyik oldalon sem. Ugyanakkor készülni kell a békére, és fel kell építeni a feltételeit gazdasági, diplomáciai, társadalmi és nemzetközi intézményi értelemben, és ezen most is dolgozni kell