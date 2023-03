Tömegesen fordulnak el a tanárok a politizáló szakszervezetektől

A DK-közeli Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) minden bizonnyal ennél is rosszabb számokat mondhat a magáénak. Ugyan a PDSZ már nem is hajlandó együttműködni az ORMB-vel, így nem lehet tudni, pontosan hány pedagógust képviselnek a közel 170 ezerből, annyi azonban ismert, hogy 2014-es hivatalos adatok szerint 2612 tagjuk volt. Ez már akkor is csupán a szakma 1,39 százalékát fedte le. Mára még alacsonyabb lehet ez az arány.

Mivel a tízszázalékos reprezentatív küszöböt egyik szervezet sem éri el, ezért a kormánynak egyikkel sem lenne kötelező egyeztetnie.

Hozzátehető: a tízszázalékos küszöböt a PSZ és a PDSZ az elérhető adatok alapján bizonyosan együtt sem ugorja meg.

A két érdekvédelmi szervezet halványuló legitimitásának jó indikátora az általuk szervezett sztrájkokat övező érdektelenség is. A múlt csütörtökre és péntekre meghirdetett munkabeszüntetésen mindössze 2787, illetve 2012 tanár vett részt, vagyis a munkabeszüntetésbe a pedagógusoknak kevesebb mint két százaléka kapcsolódott be. Bár beharangozóból a balliberális médiában nem volt hiány, a sztrájk aktuális lezajlása már érdemi sajtóvisszhang nélkül maradt.

