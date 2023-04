A kisebb dollármédiumokba is dőlt a pénz külföldről

Az Átlátszó Alapítvány emellett mintegy 5,5 millió forintot kapott 2020 áprilisától decemberig a „Covid–19 média monitoring & álhír monitoring” című program részeként az OIP/Zinc Network megnevezésű nemzetközi forrástól. A Zinc Network szorosan együttműködik számos nemzetközi NGO-val, magánszektorbeli ügyfelekkel, valamint kormányzati hivatalokkal is, így például az USA Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával (USAID), az amerikai külügyminisztériummal és védelmi minisztériummal, a brit belügyminisztériummal és védelmi minisztériummal, az Egyesült Királyság Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatalával.

Egy relatíve új dollármédium a Gulyás Márton neve által fémjelzett Partizán. Gulyás Partizánja is komoly dolláralapú támogatásban részesült az elmúlt években – hívta fel a figyelmet tavaly decemberben az Origó.

A YouTube-csatorna a választási országjáró útjához szükséges 98 ezer dollárt a magyar titkosszolgálat egy jelentésében is felbukkanó National Endowment for Democracytól (NED) kapta. Ugyanakkor nem a NED-től származó összeg volt a Partizán egyetlen külföldi finanszírozása, ugyanis a German Marshall Fund (GMF) is pénzelte a csatornát. A GMF meghívásos pályázatán 15 ezer dolláros, továbbá a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán kétszázezer eurós díjazásban részesültek.

Nemrég arra is fény derült, hogy Gulyást nem más, mint David Pressmann választhatta ki egy tengerentúli ösztöndíjra. A Partizán munkáját a dollárbaloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter az előválasztást követően és a választás után is nyilvánosan megköszönte.

Végül, de nem utolsósorban, a baloldal gyűlöletkeltő propagandaportálja, az EzaLényeg mögött álló Oraculum 2020 Kft. is súlyos százmilliókhoz jutott külföldről. A Korányi-féle Action for Democracy a választás előtti hónapban öt tranzakció keretében több mint 1 milliárd forintot utalt az EzaLényeg kiadójának. Mindemellett pedig egy svájci bejegyzésű alapítvány közel egymilliárdot küldött ugyanezen vállalkozásnak, 2021 szeptembere és 2022 februárja között.

Amint az látható, a kisebb, „ráhordó” jellegű, a nagyobb elérésű portálok és tévécsatornák által idézett, vagy kifejezetten kampánycélokat szolgáló kisebb dollármédiumok is összességükben milliárdos összegeket kaptak az elmúlt években külföldről. Sorozatunk zárórészében bemutatjuk, hogy a vidéki dollármédia is épül, éppen a 2024-es helyhatósági választások előtt.

Borítókép: Soros György (Fotó: Europress/AFP)