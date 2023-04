Bakot lőttek Karácsonyék

– Két évvel ezelőtt csaknem 150 kukával lett kevesebb Terézvárosban, a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. ennyit szedett be a kerületből. Ezek hiányát megéreztük, ezért azonnal elkezdtük a pótlásukat. A mai napig 84 új kukát helyeztünk ki, és ebben az évben is folyamatosan rakjuk ki az új szeméttárolókat. Legutóbb éppen az Andrássy útra helyeztünk ki új kukákat, mert bár az is fővárosi terület, nekünk annál, hogy melyik terület kié, fontosabb, hogy tiszta legyen a kerület – közölte lapunk érdeklődésére a terézvárosi önkormányzat. Hozzátették: mivel az utcák takarítását, a szeméttárolók ürítését, a géphasználatot hatékonyan összehangolták, a tárolók ürítésének költsége a köztisztasági cég költségvetésében nem emelkedett attól, hogy több kukát kezelnek.

A VI. kerület mellett több önkormányzat is megkezdte az új szemetesek telepítését. A V. Naszályi Márta vezette I. kerület is pótolta a főváros által leszerelt hulladékgyűjtő kosarakat, sőt – mint korábban lapunk megírta – kertészeti munkákat is átvettek a fővárostól. Újpesten és a II. kerületben a kerületi önkormányzat költségén kerültek ki olyan hulladékgyűjtők, amelyek felszerelése a főváros dolga lett volna. Óbudán negyven kukát helyeztek ki, ebből tizenöt olyan helyre került, ahol eddig nem volt szemétkosár. A III. kerület többnyire saját kezelésű utcákba telepített új szemétkosarakat. Józsefvárosban a szemetesek csaknem felét leszerelte a főváros, és bár a kerület több szemeteskosarat kihelyezett a saját kezelésű területeikre, a Nagykörúton még mindig kritikus a helyzet.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője lapunknak elmondta: a köztéri szemetesek üzemeltetése mellett számos más példa van arra Budapesten, hogy a főváros helyett a kerületek végzik el az alapvető feladatokat, például gyalogos-átkelőhelyek létesítését vagy zöldterületek karbantartását.

– Azt már kevésbé értem, hogy a főpolgármester miért nem foglalkozik ezekkel a feladatokkal, hogy miért nem prioritás az neki, hogy rendben menjenek a dolgok. Továbbá azt se felejtsük el, hogy ebből az esetből is jól látszik: megbukott az az állítás, hogy az önkormányzatok ki vannak véreztetve, hiszen van pénzük arra, hogy Karácsony Gergely helyett végezzék el a feladatot – mutatott rá a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Mint arról beszámoltunk, a főváros korábban a kormányzati elvonások miatti spórolásra hivatkozva leszereltette a budapesti köztéri szemetesek harminc százalékát, összesen háromezer darabot, a lépéstől 120 millió forint megtakarítását várták. Összehasonlításképp: ez a főváros 390 milliárd forintos költségvetésének 0,03 százaléka. Mivel a döntést követően láthatóan és érezhetően szemetesebb lett a főváros, Karácsonyék tavaly mégis visszaszereltettek előbb 150, majd további 195 köztéri kukát. Utóbbit maga a főpolgármester jelentette be, a lépést azzal indokolva, hogy folyamatosan vizsgálják a közterületek állapotát, és időben reagálnak a megváltozott szokásokra.