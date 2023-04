Bősz Anettet indíthatják el Karácsonnyal szemben

– Nem alapértelmezett, hogy támogatjuk – fogalmazott sejtelmesen Gyurcsány Ferenc tavaly ősszel arról, hogy beállnak-e Karácsony Gergely mögé az önkormányzati választásokon, ami azóta is az egyik legizgalmasabb téma a közbeszédben. A bukott miniszterelnök nemrég a Spirit FM-nek adott interjújában is tovább lebegtette a kérdést mondván: a DK három embert is el tudna képzelni főpolgármester-jelöltként, van, aki a pártos világhoz van közelebb, van, aki civilnek tekinthető, de az alapdilemma Gyurcsány szerint az, hogy kihívót akarnak-e állítani a jelenlegi főpolgármesterrel szemben.

– Egyértelműen Bősz Anett lesz a DK főpolgármester-jelöltje, ha a párt végül úgy dönt, hogy nem áll be Karácsony Gergely mögé

– állították egybehangzóan lapunk baloldal belső ügyeire rálátó forrásai.

Tény, hogy Bősz nemrég a Mediaworks kérdésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta a lehetséges jelöltségéről szól híreket. – Jelen pillanatban nekem nincsen arra mandátumom, hogy a DK stratégiai lépéseiről bármit mondjak – fogalmazott a jelenlegi főpolgármester-helyettes, aki lassan három éve a Magyar Liberális Pártből igazolt át Gyurcsány Ferencékhez.

Mint forrásaink magyarázták: a DK-ban mindenképpen női főpolgármester-jelöltben gondolkodnak, így jó ideig Dobrev Klára volt a legkézenfekvőbb lehetőség. Ám mivel nemrég megszületett a döntés, hogy Dobrev vezeti a párt EP-listáját, a budapesti liberális körökben beágyazott, otthonosan mozgó Bősz Anett vált Gyurcsányék első számú jelöltjévé – az Európai Parlamenti és az önkormányzati választásokat ugyanis egy napon tartják jövőre.

Forrásaink szerint a DK-ban ősszel döntenek arról, hogy beállnak-e Karácsony Gergely mögé, akinek így eddig van ideje arra, hogy eleget tegyen Gyurcsány Ferenc elvárásainak a támogatásáért cserébe, illetve hogy saját, személyes népszerűségét növelje.

Erre utalhatott a bukott miniszterelnök a Spirit FM-nek adott interjújában, amikor arról beszélt: Karácsony a leghelyesebb, legkedvesebb, legjobb arcú politikusok egyike, ezért könnyen lehet szeretni, de szerinte Budapest főpolgármestere „megszegi hazafias kötelezettségét” azzal, hogy nem konfrontálódik eléggé a kormánnyal.

„Itt van egy majdnem kétmilliós város, amelynek a kétharmada torkig van Orbán uralmával. Van neki egy hozzánk közel álló főpolgármestere. A főpolgármester nem hajlandó azt a hazafias kötelezettséget teljesíteni, hogy ebbe a küzdelembe beleviszi a várost” – fejtette ki Gyurcsány, aki szerint Karácsony ambíciói véget érnek a Blaha Lujza tér felújításával vagy azzal, hogy vigyék el a szemetet.

A főpolgármester a jelek szerint hallgatott is a baloldal vezérének intésére, így a napokban rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: a Fővárosi Önkormányzat nem ismeri el a szolidaritási adó törvényességét, ezért annak csak a szerintük törvényes részét fizetik be az államnak.

A saját esküjét megszegő lépéséért meg is dicsérték Karácsonyt a DK minapi árnyékkormányinfóján, ahol Kálmán Olga „ politikailag és gondos városvezetőként is” helyesnek nevezte azt. Persze nem eszik olyan forrón a kását, a főpolgármester még egyáltalán nem dőlhet hátra, hiszen Molnár Csaba árnyék-kancelláriaminiszer ugyanakkor azt hangoztatta: nem látja, hogy Karácsony eddigi hozzáállása megváltozott volna, szerinte egyszerűen csak arról van szó, hogy a főváros nem tud tovább fizetni az államnak.